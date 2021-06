Essen: Junger Räuber sticht zu und verletzt 15-Jährigen

Essen. Eine bewaffnete Bande von Kindern und Jugendlichen hat zwei junge Essener in Borbeck überfallen. Ihre Skrupellosigkeit ist erschreckend.

Eine Gruppe bewaffneter Kinder und Jugendlicher hat in Essen-Borbeck zwei junge Essener (15/16) überfallen und dabei eine erschreckende Brutalität an den Tag gelegt: Die etwa Zwölf- bis 14-Jährigen stießen das ältere ihrer beiden Opfer zu Boden und traktierten es mit Tritten. Einer der Täter stach mit einem Messer auf den 15-Jährigen ein und verletzte ihn so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Die Polizei fahndet nach den jungen Kriminellen und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hielten sich die beiden 15- und 16-Jährigen am Freitag gegen 21.45 Uhr am Bahnhof Essen-Borbeck auf, als die die sechs- oder siebenköpfige Gruppe dunkelhäutiger Jungs auftauchte, die nach Geld fragte. Die beiden Älteren wiesen sie ab und wollten sich der aufkeimenden Bedrohung entziehen. Sie liefen in Richtung Fürstäbtissinstraße, doch die Kinder und Jugendlichen ließen nicht locker und folgten ihnen.

Aus Angst vor den Verfolgern Bargeld ausgehändigt

Aus Angst händigte der 16-Jährige sein letztes Bargeld aus und hoffte, die Bande so loszuwerden. Aber die Täter ließen nicht locker. Sie umzingelten den 15-Jährigen an einer Grundstückseinfahrt, stießen ihn zu Boden und traten gemeinsam auf ihn ein.

Ein mutmaßlich 14-Jähriger zückte ein Messer und stach zu. Als der 16-Jährige seinem Freund zu Hilfe kommen wollte, hielt ihm der Messerstecher die Klinge an Hals. Bevor die Angreifer flüchteten, drohten sie ihren Opfern Konsequenzen an, sollten sie die Polizei alarmieren.

,Passanten wurden schließlich auf den Verletzten aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und riefen die Polizei. Der verletzte 15-Jährige konnte das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen.

Polizei warnt: „Die Verdächtigen nicht ansprechen!“

Der Messerstecher, der etwa 14 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß ist, hat schwarze lockige Haare und ist dunkelhäutig. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue kurze Hose, eine schwarze Basecap und eine silberne Kette um den Hals. Er soll etwas stabiler gewesen sein.

Einer seiner Komplizen, der den beiden Jugendlichen Konsequenzen androhte, ist zwischen zwölf und 14 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß, dunkelhäutig und hat schwarze lockige Haare. Auch er trug eine schwarze Basecap, ein schwarzes T-Shirt mit einer camouflagefarbenen Aufschrift, eine schwarze Cargohose und schwarze Sneaker.

Auch die übrigen Beteiligten waren dunkel gekleidet, hatten dunkle Haare und waren ,50 bis 1,60 Meter groß.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0. Deren Sprecher Pascal Schwarz-Pettinato warnt mögliche Zeugen, denen die Gruppe auffallen sollte: „Sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen!“

