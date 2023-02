Essen: Jugendlicher schlägt zu - Mann stürzt ins Gleisbett

Nach einem Angriff in der Essener U-Bahn sucht die Polizei nach zwei Jugendlichen.

Essen. Ein 33-Jähriger ist bei einem Angriff in der Essener U-Bahn schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach zwei Jugendlichen.

Nach einem brutalen Angriff auf einen 33-Jährigen an einer Essener U-Bahnhaltestelle fahndet die Polizei mit Fotos nach zwei jugendlichen Schlägern und ermittelt wegen Körperverletzung. Das Opfer stürzte ins Gleisbett und erlitt schwere Verletzungen.

Wer diesen... Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war es am 23. Oktober gegen 18.15 Uhr an dem Halt „Breslauer Straße“ zu einem Streit zwischen den Unbekannten und dem Mann gekommen. Einer der Gesuchten schlug dem 33-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wodurch er auf die Gleise fiel und sein Bewusstsein verlor.

...oder diesen Jugendlichen erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Der feige Schläger und sein Begleiter gaben Fersengeld, während sich Zeugen um den Schwerverletzten kümmerten, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Wer das Duo auf den Fotos erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

