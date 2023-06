Essen: Jugendliche verletzen 53-Jährigen bei versuchtem Raub

Essen. Drei Jugendliche fragten einen 53-Jährigen in Altenessen nach Geld. Als der Mann ablehnte, wurden die 13- bis 16-Jährigen handgreiflich.

Nach einem brutalen Überfall dreier Jugendlicher auf einen 53-Jährigen in Altenessen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte der Mann am Montag gegen 8.50 Uhr die U-Bahn an der Haltestelle Altenessen Mitte verlassen. Als er in Richtung Wilhelm-Nieswandt-Allee lief, wurde er von drei unbekannten Jugendlichen, die aus Richtung der Tedi-Filiale kamen, nach Geld gefragt. Der 53-Jährige lehnte ab.

In diesem Moment schlug ihm einer der Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf. Zusätzlich wurden ihm oberflächliche Schnittwunden am Hals zugefügt. Zwei ältere Damen mischten sich ein, bis das Trio flüchtete.

Die Gesuchten sind 13 bis 16 Jahre alt. Alle drei hatten kurze schwarze Haare mit rasierten Seiten. Einer der Jugendlichen soll etwa 1,65 Meter groß sein und ein weißes T-Shirt sowie eine Jeanshose getragen haben.

Die Verletzungen des 53-Jährigen wurden ambulant behandelt, so die Polizei, die um Hinweise bittet unter der Rufnummer 0201/829-0. Insbesondere die beiden couragierten älteren Damen sollten sich melden.

