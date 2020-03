Essen: Jugendliche überfallen und berauben einen 13-Jährigen

Essen. Nach einem Überfall auf einen Schüler vor der Rathaus Galerie fahndet die Polizei nach einem Duo. Die etwa 17-jährigen Täter erbeuteten Bargeld.

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag gegen 15 Uhr einen 13-Jährigen am Porscheplatz in der Essener Innenstadt überfallen und beraubt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, wurde der Schüler vor einem Lebensmittelgeschäft an der Rathaus Galerie von den etwa 17 Jahre alten Tätern angesprochen. Dann hielt einer der Räuber den Jungen fest, während sein Komplize Bargeld forderte und dem Opfer Schläge androhte.

Einer der Unbekannten griff in die Hosentasche des 13-Jährigen und entriss ihm zwei Geldscheine und Kleingeld. Anschließend flüchtete das Duo. Der 13-Jährige blieb unverletzt.

Beide Räuber trugen schwarze Kappen und waren stämmig

Die Räuber sind beide zwischen 16 und 17 Jahre alt, sind etwa 1,80 und 1,85 Meter groß, haben eine stämmige Figur und trugen schwarze Kappen. Einer der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, der andere trug eine auffällige rote Jacke.

Der zuständige Sachbearbeiter der Ermittlungsgruppe Jugend sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte unter der 0201/829-0.