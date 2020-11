Essen: Jugendliche rauben 13-Jährigen auf offener Straße aus

Essen. Die Polizei sucht mit einem Bild aus der Kamera einer Straßenbahn nach zwei jugendlichen Straftätern, die einen 13-Jährigen überfallen haben.

Mit einem Foto aus der Überwachungskamera einer Straßenbahn fahndet die Polizei nach zwei jugendlichen Straftätern. Sie stehen im Verdacht, am Donnerstag, 5. November, einen 13-Jährigen im Essener Stadtteil Stoppenberg ausgeraubt zu haben.

Sie sollen den 13-Jährigen auf der Straße „Im Mühlenbruch“ angesprochen, unter einem Vorwand in eine Ecke gelockt und ihm dann Schläge angedroht haben – er sollte sein Bargeld und seine Airpods abgeben. Airdpods sind drahtlose Ohrhörer der Firma Apple und gelten unter Jugendlichen als Statussymbol.

Opfer sah die Täter noch in der Straßenbahn verschwinden

Aus Angst machte der 13-Jährige, was die Täter von ihm verlangten. Danach rief er seinen Vater an, der die Polizei alarmierte. Er sah noch, wie die Täter in eine Bahn der Linie 107 stiegen. Die Polizei hielt zwei Haltestellen später die Bahn an, doch die Jugendlichen waren schon eine Station zuvor ausgestiegen. Sie sind etwa 15 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, einer mit stabiler Statur, der andere schlank.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen jungen Mann? Foto: Polizei Essen / Polizei

Hinweise an 0201 8290.