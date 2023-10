Essen: Jugendbande schlägt zu - 35-Jähriger wird verletzt

Essen. Jugendliche haben zwei Männer in Altendorf überfallen. Sie traten und schlugen auf ein Opfer ein. Der Mann lag später blutend am Hauptbahnhof.

Eine Jugendbande hat zwei Männer (23/35) auf einem Schulhof in Essen-Altendorf überfallen. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 18 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren die beiden Opfer gegen 2.50 Uhr am frühen Dienstagmorgen zu Fuß unterwegs. Als sie über den Schulhof an der Ohmstraße liefen, stellten sich ihnen mehrere Jugendliche in den Weg und forderten Wertsachen. Einer der jungen Kriminellen drohte mit einer vermeintlichen Schusswaffe.

Der jüngere der beiden Überfallenen legte daraufhin sein Smartphone und seine Armbanduhr ab und rannte zur Haltestelle „Bockmühle“. Dort bat er einen Busfahrer, die Polizei zu verständigen. Sein Begleiter war zwischenzeitlich in eine andere Richtung geflüchtet.

Die alarmierten Beamten trafen an der Haltestelle auf den 23-Jährigen. Der Mann gab an, seinen 35-jährigen Begleiter aus den Augen verloren zu haben. Der 35-Jährige wurde wenig später am Essener Hauptbahnhof von Bundespolizisten gefunden. Er lag verletzt am Boden und trug keine Schuhe.

Er berichtete den Beamten, dass er auf der Altendorfer Straße von mehreren Personen geschlagen und getreten worden sei. Zudem hätten die Unbekannten seine Sneaker gestohlen. Danach sei er geflüchtet und habe um Hilfe geschrien. Ein Autofahrer habe ihn dann zum Hauptbahnhof mitgenommen.

Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten in der Hagenbeckstraße einen verdächtigen 18-Jährigen an. Er hatte die mutmaßliche Beute bei sich.

Wer der Polizei Essen Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

