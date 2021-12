Essen: Interne Querelen - EBB stellt Gremienarbeit teils ein

Essen. Tollhaus Essener Bürger Bündnis: Mit Verweis auf eine „konspirativ tagende Gruppe“ hat das EBB Fraktionsversammlungen bis auf Weiteres abgesagt.

Hauskräche sind sie beim Essener Bürger Bündnis ja schon in Serie gewohnt, aber diese jüngste Entwicklung setzt dem allen wohl die Krone drauf: Weil eine „konspirativ tagende Gruppe“ innerhalb des EBB vermeintlich permanent Interna weitergebe, zog das Rats-Trio am Sonntag die Reißleine: Sämtliche Fraktionsversammlungen sind einstweilen schriftlich abgesagt.

Was bei der politischen Konkurrenz vorzugsweise Spott hervorruft („Da spart die Stadt jetzt ordentlich Sitzungsgelder“), ist in der an Skandalen und Skandälchen, Durchstechereien und Polit-Klatsch nicht unbedingt armen Essener Stadtpolitik bislang ohne Beispiel. Doch es gehe nicht anders, schreiben Fraktionschef Kai Hemsteeg und die beiden anderen EBB-Ratsherren Wilfried Adamy und Joachim Kluft in einem Schreiben an die „lieben Mitglieder der Fraktionsversammlung“ und sprechen von einem „schwerwiegenden Vertrauensbruch“.

Kein freier Meinungsaustausch und Willensbildungsprozess mehr möglich?

Denn angesichts des Umstands, dass aus der Schar der Kritiker „direkt mit der Presse kommuniziert sowie Sitzungsinterna zugeleitet“ würden – als Beleg hierfür dient die Berichterstattung dieser Zeitung – sei „ein freier Meinungsaustausch und ein freier Willensbildungsprozess nicht mehr möglich“. So heißt es in dem Brief, welcher – beim EBB ahnt man es – der Redaktion vorliegt. Ein solches Verhalten, so schreibt das Rats-Trio, habe das Ziel „destruktiv auf die Fraktionsversammlung einzuwirken“. Ob auch die Wählervereinigung faktisch ihre Arbeit bis auf Weiteres einstellt, weil schließlich auch aus deren Sitzungen Interna nach draußen drangen, ist derzeit noch unklar.

In der Riege der Kritiker gilt die weitgehende Absage an die Gremienarbeit auch und vor allem als willkommene Gelegenheit, von den strafrechtlichen Ermittlungen abzusehen, denen sich derzeit Fraktionschef Kai Hemsteeg, Ratsherr Wilfried Adamy und der scheidende Fraktionsgeschäftsführer wegen eines womöglich dubiosen Finanzgebarens ausgesetzt sehen. Im Raum steht der mit Belegen genährte Verdacht, im Kommunalwahlkampf 2020 seien in beachtlichem Umfang Fraktionsgelder entnommen worden, um Wahlkampf-Rechnungen zu begleichen. Dies aber ist ausdrücklich untersagt und strafbewehrt.

EBB-Ratsherr Joachim Kluft fiel selbst schon mal in Ungnade

Mit seinem Vorstoß, die Gremienarbeit einzudampfen, erspart sich vor allem Fraktionschef Kai Hemsteeg peinliche Nachfragen, ob er für die Dauer womöglich langwieriger Ermittlungen noch der Richtige ist, um das Bündnis im Rat zu vertreten.

Kurios nimmt sich die vorübergehende Absage an alle Fraktionsversammlungen für manche Beobachter aus, weil einer der Empörten, Ratsherr Joachim Kluft, gemeinsam mit anderen im Bündnis selbst schon einmal in Ungnade geriet: Weil sie in einer WhatsApp-Gruppe unter dem Namen „Schattenratten“ vorbei an der damaligen Fraktionsführung den Austausch untereinander pflegten, kehrte Kluft damals mit anderen dem EBB den Rücken, schmiedete gar Pläne zur Gründung einer EBB-Konkurrenz.

Am Ende führte ihn der Weg wieder zurück. Kluft ist heute Vorsitzender der Wählervereinigung.

