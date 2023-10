Lichtwochen Essen starten mit einem verkaufsoffenen Sonntag

Seit 2021 leuchten Tierskulpturen während der Lichtwochen in Essens Innenstadt – hier ein Bild aus dem Jahr 2022. Im Hintergrund zu sehen: das Riesenrad auf dem Burgplatz.

Essen. Die Lichtwochen in Essen starten am Sonntag, 29. Oktober. Dann sind auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Das sind die Infos.

Die traditionellen Essener Lichtwochen starten am Sonntag, 29. Oktober. Um 18 Uhr werden die Lichtwochen von Oberbürgermeister Thomas Kufen an der Marktkirche (Porschekanzel) eröffnet – es ist der erste Abend nach der Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag.

Essener Lichtwochen: Leuchtende Tiere in der Fußgängerzone

Die Lichtwochen werden 95 Jahre alt – die erste Lichterschau gab es im Jahr 1928. Wie in den Jahren 2021 und 2022 gibt es in der Innenstadt wieder den „Tierpark aus Licht“ – zu sehen sind beleuchtete Skulpturen wie ein Rehe, einen Eisbären, ein Nashorn und ein Känguru. Zusätzlich gibt es die klassischen Licht-Elemente, die aufgehängt worden sind – so wie trompetende Engel oder Sternenbälle.

Lesen Sie auch zur Essener Innenstadt:

Bis zur Eröffnung der Lichtwochen gegen 18 Uhr gibt es am Sonntag, 29. Oktober, einen „verkaufsoffenen Sonntag“ in der Innenstadt. Die Geschäfte öffnen um 13 Uhr. Um 19 Uhr gibt es auf dem Kennedyplatz ein Feuerwerk.

Lichtwochen, Weihnachtsmarkt, Schlittschuhlaufen – Veranstaltungen bis März

Der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt beginnt am Freitag, 17. November. Die Essener Lichtwochen enden am 6. Januar 2024. Am 12. Januar 2024 beginnt dann auf dem Kennedyplatz der „Essener Wintertraum“ – die neue Version von „Essen On Ice“. Bis März gibt es dann wieder Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf dem Kennedyplatz, diesmal in völlig neuer Form.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen