Essen: In Moschee eingestiegen - Hund stellt Einbrecher

Essen. Ein 34-Jähriger mit drei Haftbefehlen wurde in Holsterhausen gestellt. Ein TV-Gerät hatte der Mann mutmaßlich bereits abmontiert.

Nach einem Einbruch in eine Moschee an der Gewerbehofstraße in Essen-Holsterhausen konnte die Polizei mit tatkräftiger Unterstützung ihres Diensthundes „Kuna“ einen 34-Jährigen stellen. Schnell stellte sich heraus: Der Afghane hat zwar keinen festen Wohnsitz in Deutschland, jedoch gleich drei offene Haftbefehle.

Wie die Polizei berichtete, hatten zwei Zeugen über eine Videoüberwachung am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr einen Verdächtigen beobachtet, der dabei war, in das Gebäude einzusteigen. Alarmierte Polizisten stießen auf eine beschädigte Fensterscheibe. Sie setzten den Vierbeiner ein und nach kurzer Zeit nahm „Kuna“ eine menschliche Fährte auf. Von der lautstarken Androhung beeindruckt, das Tier einzusetzen, stellte sich der 34-Jährige und ließ sich widerstandslos festnehmen. In einem der Räume hatte er mutmaßlich bereits einen Fernseher abmontiert.

Da sich vor Ort Hinweise ergaben, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte, wurde er einem Arzt vorgeführt, der ihm eine Blutprobe entnahm, so die Polizei Essen.

