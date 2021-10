Essen-Holsterhausen. Die evangelische Gemeinde in Essen-Holsterhausen verabschiedet einen Pfarrer, der viele neue Akzente setzte. Gerade auch an Karneval.

Die evangelische Kirchengemeinde Holsterhausen steht vor einer Zäsur. Zwei Pfarrer gehen in den Ruhestand, der erste von beiden schon am Wochenende.

steht vor einer Zäsur. Zwei Pfarrer gehen in den Ruhestand, der erste von beiden schon am Wochenende. Der Seelsorger hat im Laufe der Jahrzehnte viele neue Akzente gesetzt und vor allem durch seine Büttenpredigten über die Gemeindegrenzen hinaus Bekanntheit erlangt.

über die Gemeindegrenzen hinaus Bekanntheit erlangt. Wie künftig die Gemeindearbeit aussehen soll, das wollen Seelsorger im Schulterschluss mit den Menschen entwickeln.

Die evangelische Gemeinde Holsterhausen vor einer Zäsur: Zwei Pfarrer aus dem dreiköpfigen Team gehen in den Ruhestand, der eine am bevorstehenden Wochenende, der andere im kommenden Jahr. Aus den beiden Stellen wird dann eine. Wer die übernimmt, steht schon fest.

Pfarrer kam als alleinerziehender Vater in die Gemeinde von Essen-Holsterhausen

Pfarrer Bernd Zielezinski kam vor 21 Jahren nach Holsterhausen und die neue Aufgabe sollte sich als Glücksgriff erweisen. Zunächst einmal war er froh, überhaupt eine Stelle bekommen zu haben. Denn in der Zeit machte das Wort von der Pfarrerschwemme die Runde. Sehr viele junge Leute hatten sich für diesen Beruf entschieden und in einer Gemeinde unterzukommen, war keine Selbstverständlichkeit.

Als alleinerziehender Vater merkte der gebürtige Wuppertaler, dass in der Kirche ihm längst nicht alle Türen offen stehen sollten. Ganz anders war es in Holsterhausen. Die Gemeinde sei stets aufgeschlossen gewesen, das Pfarrerteam alle male, erzählt er. Kollegialität habe er vom ersten Tag an gespürt und daran habe sich bis heute nichts geändert.

Kirchenschließung und Fusion mit Nachbargemeinde

Zeiten des Wandels waren indes für die Gemeinde selbst angesagt. Statt wie noch in den 60er und 70er Jahren neue Kitas und Kirchen zu gründen, hieß es jetzt Abschied von Einrichtungen zu nehmen. Kostendruck einerseits und sinkende Mitgliederzahlen andererseits ließen keine andere Wahl. Während die Melanchthon-Kirche fortbestand, wurde die Lukaskirche aufgegeben. Heute sind dort ein Wohnprojekt, Kindergarten und Praxen beheimatet.

Da aber die Fusion mit dem Nachbar, der Erlösergemeinde anstand, und beispielsweise die Gläubigen das dortige Gotteshaus nun nutzten, könne man durchaus positiv Rückschau halten, sagt Zielezinski. Zudem erinnern in der Kirche an der Goethestraße sakrale Gegenstände wie das Taufbecken aus der Lukaskirche an die vergangene Zeit, es steht dort in einer eigenen Kapelle. Zudem haben Altarleuchten in den Seitenschiffen der Erlöserkirche einen neuen Platz gefunden.

Lesen Sie auch: „Orgelpapst“ soll neue Klangpracht bescheren

Passende Antworten auf neue Herausforderungen zu finden, schwang auch mit, als der Seelsorger neue Formate anbot. An dem Projekt „7 Wochen ohne“ in der Fastenzeit vor Ostern finden viele Menschen nach wie vor Gefallen, um - im wahrsten Sinn - über Gott und die Welt zu sprechen. Schließlich entstand daraus sogar ein Kreis von Ehrenamtlichen, der inzwischen eine feste Größe in der Gemeindearbeit bildet. Die Idee, einen Gospelchor zu gründen, den der Kirchenmusiker Stefan Peller leitet, fiel auf fruchtbaren Boden.

70 Mitwirkende zählt er heute und im Abschiedsgottesdienst für Bernd Zielezinski am Sonntag wird er erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auftreten. An ihm werden gewiss auch viele Pfadfinder teilnehmen, denn deren Neugründung hat der Seelsorger wesentlich mitangestoßen. Dass Lockerheit und Humor zu seinem Wirken dazugehört, zeigte sich unter anderem an den Büttenpredigten, bei denen er im Karnevalskostüm auftrat, beispielsweise als Superman.

Neues Pfarrerteam will mit Gemeinde zusammen die Weichen für die Zukunft stellen

Förderverein für Kirchenmusik gegründet Um das Engagement für Kirchenmusik weiterhin zu unterstützen, ist in der Gemeinde ein Förderverein entstanden. Denn durch sinkende Mitgliederzahlen steht auch weniger Geld zur Verfügung. Dabei hat gerade die Erlöserkirche für die Kirchenmusik einen besonderen Stellenwert, sind doch hier der Bachchor, die Holsterhauser Kantorei und das Ensemble „Gospel & more“ beheimatet. Sie alle werden von Kantor Stephan Peller geleitet. Darüber hinaus sollen auch die beiden Orgelprojekte, Sanierung und Erweiterung der Schuke-Orgel in der Erlöserkirche und der Kauf einer digitalen Orgel für das Melanchthon-Gemeindezentrum gefördert werden.

Sehr zufrieden zeigen sich Zielezinski und sein Amtskollege Joachim Greifenberg, zugleich Vorsitzender des Presbyteriums, wie nun der personelle Übergang in der Gemeindeleitung gestaltet wird. Denn mit dem 51-jährigen Klaus Künhaupt, der jetzt seine Tätigkeit als Seelsorger im Saarland beendet, steht der Nachfolger für sie beide fest. Allerdings wird Greifenberg noch bis zum Dezember kommenden Jahres im Amt bleiben. Gemeinsam mit Pfarrerin Andrea Seim will das dreiköpfige Team im Schulterschluss mit dem Presbyterium die Zeit darauf verwenden, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Damit kann es auch schon bald losgehen, denn am zweiten Advent wird der Sohn von Kurt Künhaupt, der einst Pfarrer in Horst war, in sein Amt eingeführt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen