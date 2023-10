Essen: In der Rathaus Galerie auf Mann (47) eingestochen

Nach einem Stichwaffen-Angriff in der Rathaus Galerie in der Essener Innenstadt ermittelt eine Mordkommission.

Essen. Ein 47-Jähriger wurde in der Innenstadt mit einer Stichwaffe attackiert und schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer stellte sich der Polizei.

Nach einem blutigen Angriff auf einen 47-Jährigen in der Rathaus Galerie in der Essener Innenstadt ermittelt eine Mordkommission der Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts: Ein 39-Jähriger soll den Mann am frühen Samstagabend in der Einkaufspassage am Porscheplatz mit einer Stichwaffe attackiert und schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestand nicht.

Wie Polizeisprecher René Bäuml am Dienstag berichtete, stellte sich der mutmaßliche Täter wenig später den Behörden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Amtsrichter Haftbefehl gegen den beschuldigten Serben.

Die Hintergründe des Verbrechens sind unklar. Die Ermittler der Mordkommission suchen deshalb dringend Zeugen. Wer am Samstag gegen 18 Uhr eine Auseinandersetzung am Porscheplatz beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

