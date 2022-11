Essen: In Abbruchhaus gezündelt - Verdächtiger festgenommen

In einem leerstehenden Haus in Essen-Karnap wurde mutmaßlich gezündelt.

Essen/Gelsenkirchen. Vermutlich Brandstiftung war die Ursache für ein Feuer in einem leerstehenden Haus in Karnap. Ein mutmaßlicher Feuerteufel wurde schnell gefasst.

Ein Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Essen-Karnap hat die Feuerwehr am Wochenende drei Stunden lang beschäftigt. Noch während der Löscharbeiten konnten die Polizei auf Gelsenkirchener Stadtgebiet einen mutmaßlichen Brandstifter festnehmen, der unter dem Verdacht steht, in dem 500 Quadratmeter großen Gebäude mit angrenzender Halle gezündelt zu haben.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Montag berichtete, sahen die ersten um kurz vor 2 Uhr eintreffenden Kräfte Rauch, der aus mehreren Fenstern des abbruchreifen Hauses an der Karnaper Straße quoll. Zu diesem Zeitpunkt brannte der hölzerne Treppenraum bereits vom Keller bis zum zweiten Obergeschoss.

Die Feuerwehr alarmierte weitere Kräfte nach

Da unklar war, ob sich möglicherweise Obdachlose in dem Objekt aufhielten, wurden umgehend weitere Kräfte nachalarmiert. Mehrere Trupps unter Atemschutz durchsuchten die Immobilie. Weil die Treppe ein Raub der Flammen geworden war, setzte die Feuerwehr Drehleitern ein, um die oberen Geschosse zu erreichen. Gefunden wurde niemand.

Der Brand konnte mit einem Strahlrohr schnell gelöscht werden. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen, die aufgrund der Größe des Gebäudes einige Zeit in Anspruch nahmen, so Riße. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungs- und einem Notarztwagen im Einsatz.

