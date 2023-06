In Essen-Freisenbruch gibt es die erste Kooperation zwischen dem Wohnungsunternehmen Allbau und DHL: Die erste Packstation in einer Wohnsiedlung ist entstanden.

Pakete Essen: Immer mehr Packstationen entstehen in Wohnsiedlungen

Essen-Freisenbruch. Winterdienst, Treppenhausreinigung, Mieterstrom: Wohnungsunternehmen bieten in Essen immer mehr Service an. Dazu zählen nun auch Packstationen.

Winterdienst, Flurputzen, Gartenarbeiten: Auch Wohnungsunternehmen als Vermieter übernehmen inzwischen oftmals die Organisation der Aufgaben und vergeben diese an eigene Mitarbeiter oder externe Firmen. Bei der Allbau AG gibt es nun einen weiteren Service: In der Freisenbrucher Siedlung an der Dammstraße wurde eine Packstation aufgebaut. Weitere sollen folgen. Das gilt auch für andere Unternehmen.

Fegten, wischten und räumten Mieter früher meistens selbst, gab es Flur- und Winterdienste, die sich die Parteien teilten, so müssen sie sich heute oftmals nicht mehr um die Reinigung des Treppenhauses oder Glätte und Schneefall vor ihrer Haustür kümmern. In vielen Fällen vergeben auch Wohnungsunternehmen diese Dienste und rechnen die Arbeiten über die Nebenkosten mit ihren Mietern ab.

Premiere für Essens Vermieter Allbau die Deutsche Post DHL

Ein weiteres, kostenloses Angebot gibt es nun in Freisenbruch: Dort ist eine Packstation im Wohnumfeld Dammstraße entstanden. Für den Vermieter Allbau, Essens größter Wohnungsanbieter, und die Deutsche Post DHL ist das eine Premiere, für die Mieter in Zeiten mit vermehrtem Online-Shopping und vielen Sendungen möglicherweise eine Erleichterung.

Diese solarbetriebenen Automaten sollen in den kommenden Jahren im Umfeld von anderen Allbau-Wohnquartieren ebenfalls aufgebaut werden. Diese sind rund um die Uhr zugänglich und nutzbar. Die Nutzung funktioniert über eine App.

Da nun überhaupt keine externe Stromquelle mehr benötigt würde, könnten die Packstation jetzt auch an mehr Orten aufgestellt werden, erklärt Martin Wittrock, , Vertriebsleiter der Deutschen Post. Für den Allbau wiederum gilt: „Wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Services für unsere Mieterinnen und Mieter, um sie auch im alltäglichen Leben zu unterstützen“, sagt Samuel Serifi, Prokurist der Immobilienwirtschaft bei der Allbau GmbH.

Bürgermeister lobt Packstations-Partnerschaft in Essen-Freisenbruch

„Die Bedeutung von Nachhaltigkeit ist in aller Munde; sie muss nur auch gelebt werden. Die Packstation vor der Haustür bedeutet nicht nur kurze Wege bei der Abholung oder Einlieferung von Paketen, sondern hier an diesem Standort wird auch noch die Sonnenkraft genutzt, um die Packstation zu betreiben“, ergänzt Bezirksbürgermeister Frank Stienecker zur Packstations-Partnerschaft. Bei dieser soll auch die CO2-Emissionen reduziert werden, da Zustellerinnen und Zusteller pro Stopp mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen könnten.

Das Wohnungsunternehmen Vivawest wiederum hat inzwischen Packstationen in elf Wohnsiedlungen im Essener Stadtgebiet aufstellen lassen (z.B. Meyer-Schwickerath-Straße 69). „Aufgrund der hohen Nachfrage und der positiven Resonanz unserer Mieter ist geplant, die Zusammenarbeit auf weitere Standorte auszuweiten“, sagt deren Sprecher Jens Rospek. Überhaupt spiele der Service eine immer wichtigere Rolle, ob beim Winterdienst (den ein Management übernimmt, das zum Unternehmen gehört) Mietergas oder Ökostrom oder Flurdienst, der hinzugebucht werden kann.

Packstationen wiederum gibt es in Essen auch in Kooperation mit der LEG (Raffelberger Straße 23) oder VEWO (Sylviastraße 24). Geplant seien diese laut Post zudem mit weiteren Partnern wie Gewobau, ZBVV, Velero und Vonovia.

