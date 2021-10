Essen: Im Stadtteil Überruhr schließt einzige Postfiliale

Essen-Überruhr. Das Aus für die einzige Postfiliale in Essen-Überruhr ärgert die Kunden. Was jetzt die Deutsche Post für den Stadtteil in Aussicht stellt.

Das Lottogeschäft Hinseler in Überruhr, zugleich Postfiliale , schließt. Kunden zeigen sich enttäuscht, die SPD sammelt Unterschriften und fordert die Deutsche Post auf für eine Nachfolge zu sorgen.

, schließt. Kunden zeigen sich enttäuscht, die und fordert die Deutsche Post auf für eine Nachfolge zu sorgen. Nach Ansicht der Sozialdemokraten trifft das Aus vor allem ältere Menschen , die kein Auto haben. Denn im Stadtteil gebe es keine andere Postfiliale.

, die kein Auto haben. Denn im Stadtteil gebe es keine andere Postfiliale. Die Deutsche Post weist auf Alternativen hin, spricht über anstehende Verhandlungen und zeigt Perspektiven auf.

Der Lottoladen Hinseler in Überruhr ist geschlossen und damit auch die Filiale der Post. Bürgerinnen und Bürger sind verärgert. Die SPD Burgaltendorf-Überruhr kritisiert die Deutsche Post und sammelt Unterschriften, damit eine Nachfolgeregelung gefunden wird. Nach Auskunft des Unternehmens laufen bereits Gespräche, um in der Nähe einen neue Filiale zu eröffnen.

Geschäftsfrau aus Überruhr begründet Schritt mit Einnahmeverlusten

Regine Bernitt, ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, den Laden aufzugeben. 16 Jahre lang hat sie ihn mit ihrem Mann betrieben. Vor elf Jahren kamen die Postdienstleistungen dazu, nachdem der gelbe Riese seinen eigenen Standort im Einkaufszentrum beendet hatte.

Nun habe sich aber in Coronazeiten die Lage für die Geschäftsleute zugespitzt, der Verkauf von Schreibwaren, Büroartikeln, Zeitungen und Zeitschriften sei derart zurückgegangen, dass sich der Betrieb nicht mehr gerechnet habe. Der Postservice als Standbein reiche nicht. Bemerkbar mache sich, dass die Menschen gerade auch angesichts von Home Office immer mehr das Internet nutzen würden.

Bernhard Otto gehört über all die Jahre hinweg zu den Kunden des Geschäfts und bedauert den Schritt sehr. Zum einen sei er immer sehr zufrieden mit dem Service gewesen, zum anderen habe Überruhr nun keine Postfiliale mehr. Ferner sei in dem Geschäft auch die Möglichkeit vorhanden gewesen, Fahrkarten zu kaufen. Die bestehe nun auch nicht mehr.

SPD im Stadtteil startet Unterschriftenaktion und wendet sich an die Post

Die SPD Burgaltendorf-Überruhr bemängelt, dass der Stadtteil Überruhr (Hinsel und Holthausen) mit rund „19.000 Einwohnern postalisch unversorgt“ sei. Die nächstgelegenen Poststellen gebe es in Steele, Rellinghausen und Kupferdreh. Diese seien aber „ohne Auto schwer zu erreichen“. Gerade ältere Menschen seien betroffen. Die Sozialdemokraten sammeln inzwischen Unterschriften, Listen liegen in zahlreichen Geschäften aus.

Nach Worten von Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post, sei das Unternehmen „bereits in guten Gesprächen mit einem neuen Partner“. Sobald der genaue Standort und ein Eröffnungstermin feststehe, werde man darüber informieren. Wahrscheinlich werde es aber bis Anfang des nächsten Jahres dauern. Ob der Standort auch wieder im Einkaufszentrum liegt, dazu könne sie keine Angaben machen, meinte Töllner.

Post verhandelt mit neuem Partner und weist auf vorhandene Paketshops hin

Sie wies allerdings darauf hin, dass in der Nähe Paketshops bestünden, zum einen am Nockwinkel 87a (Faßbender Raumausstattung), zum anderen an der Kevelohstr. 1-3 (Hausgeräte Pieper). Darüber hinaus hat laut Post auch der Kiosk an der Langenberger Straße 480 einen Paketshop. In solchen Shops bekomme man auch Briefmarken, erklärt die Sprecherin.

Sie macht zudem darauf aufmerksam, dass man das Porto ohne Mehrkosten über die kostenlose Post und DHL-App erwerben könne, abgerechnet werde beispielsweise über Paypal. Der Kunde erhalte einen Code, den er mit einen Hashtag oben rechts in das Freimachungsfeld des Briefes schreibe und der dann auch von der Technik als Porto erkannt werde. Öffnungs- bzw. Leerungszeiten der Post unter www.deutschepost.de/standorte.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen