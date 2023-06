Essen: Im Juni feiert Kettwig eine 50er-Jahre-Mottoparty

Essen-Kettwig. Es gibt eine Neuauflage der 50er-Jahre-Mottoparty in Essen-Kettwig: Was Besucher vom 16. bis 18. Juni an Programm auf dem Rathausplatz erwartet.

Die Premiere im vergangenen Jahr kam beim Publikum so gut an, dass Silvia Schöne, Vorsitzende der AG für innovative Lösungen (AGIL), nicht zögerte, auch 2023 ein „50er-Jahre-Event“ auf die Beine zu stellen. Vom 16. bis 18. Juni sollen in Kettwig alte und neue Nostalgie-Fans erneut auf ihre Kosten kommen.

Rock’n’Roll-Bands werden an allen Tagen die Tanzlust des Publikums anheizen. Wer nicht selbst aktiv werden möchte, kann auch professionellen Tanzgruppen zuschauen. Es gibt Kinderattraktionen, Kulinarik, Verkaufsstände mit Accessoires aus den 1950er Jahren – und sogar Automobile aus diesem Jahrzehnt.

Petticoats und Pomade: Tanzgruppen kommen nach Kettwig

Mit Fred Raaf aus Velbert hat Silvia Schöne einen Oldtimer-Fan an der Hand, der nicht nur seinen Ford-Mustang hegt und pflegt, sondern auch etliche Gleichgesinnte kennt. So werden sich entlang des Marktplatzes unter den Platanen am Veranstaltungssonntag (der gleichzeitig verkaufsoffen in der Kettwiger Altstadt ist) nicht weniger als 15 alte Vehikel aus den USA ein Stelldichein geben. Ab 12 Uhr ist die Car-Show eröffnet.

Ein Ford-Mustang und noch mehr US-Automobile werden am 18. Juni auf dem Marktplatz in Kettwig präsentiert. Foto: Fred Raaf

Petticoats und wippende Pferdeschwänze, Männer mit Pomade im Haar und in stilechten Klamotten: „Wir haben verschiedene Tanzgruppen aktiviert, unseren Event zu besuchen“, berichtet Silvia Schöne. Sie hoffe auf guten Zuspruch aus der Szene. Wer dann Lust bekommt, sich ebenfalls in diesem Stil zu kleiden: Rockabillymode, Hüte und Schirme und Accessoires aus den 50er Jahren gibt es an allen Veranstaltungstagen an den Verkaufsständen.

„The Fellows“: eine jung gebliebene Rock’n’Roll-Band mit einem Schwerpunkt auf Elvis Presley. Foto: Veranstalter

Das Musikprogramm beginnt am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr mit der Combo „The Fellows“. Das ist eine jung gebliebene Rock’n’Roll-Band mit einem Schwerpunkt auf Elvis Presley, der von Leadsänger Klaus Leipholz wieder zum Leben erweckt wird. Zum Programm gehören außerdem zahlreiche Hits aus der guten alten Zeit des Rock’n’Roll, z. B. von Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, The Mavericks oder Tom Jones.

Boogie Woogie und Rock’n’Roll auf der Bühne

Am Samstag, 17. Juni, übernimmt DJane Kitty ab 15.30 Uhr das Geschehen auf der Bühne. Boogie Woogie und Rock’n’Roll-Songs sollen zum Tanzen animieren. Ab 19 Uhr spielen dann „Tubeless Tom & The Coal Cats“ vor dem Kettwiger Rathaus. Sie geben Rockabilly, inspiriert von den Songs von Johnny Burnette, Eddie Cochran, Carl Perkins, Johnny Cash, Elvis Presley oder auch Billy Haley (um nur einige zu nennen), zum Besten.

Geschäfte haben am 18. Juni auf Die Mottoparty zu den 50er Jahren findet vom 16. bis 18. Juni auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz statt. Die Oldtimer stehen auf dem Marktplatz. Die Öffnungszeiten: am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Gleichzeitig findet ein verkaufsoffener Sonntag statt: Die Einzelhandelsgeschäfte in der Kettwiger Altstadt öffnen am 18. Juni von 13 bis 18 Uhr.

Am Sonntag, 18. Juni, tritt von 13 bis 14 Uhr die Tanzgruppe Shuffled im Outfit der 50er Jahre auf. Danach sorgt Stefan Thielen mit Gitarre und Saxofon für die richtige Stimmung auf dem Platz: Zu hören gibt es Pop- und Rocksongs, Oldies, Rock’n’Roll-Klassiker, aber auch Country und Blues.

Attraktionen für die Kinder an allen Tagen

Für die jüngsten Besucher gibt es an den drei Tagen ein Karussell und ein Bungee-Trampolin sowie am Samstag eine Hüpfburg zur Bespaßung. Der „Kids Club Kettwig“ wird zudem verschiedene Mitmachaktionen anbieten.

Was gibt es an Kulinarik? „Wir haben Wein, Bier, Cocktails und Kaltgetränke, sogar auch Bubble Tea“, zählt Silvia Schöne auf. Zu essen gebe es neben dem Imbiss von „Melandis“ auch noch Pizza, Softeis, Crêpes, Waffeln und Poffertjes.

