Essen: Hugenpoeter Nikolausmarkt rund um das Schlosshotel

Gehört zum Hugenpoeter Nikolausmarkt in Essen-Kettwig: der Nikolaus. Er verteilt an den Veranstaltungstagen wieder kleine Überraschungen an die Kinder.

Essen-Kettwig. An zwei Wochenenden findet der 12. Hugenpoeter Nikolausmarkt rund um das Wasserschloss in Essen-Kettwig statt. Das gibt es an Attraktionen.

Der Hugenpoeter Nikolausmarkt findet wieder statt: auf dem Gelände des Schlosshotels in Essen-Kettwig vom 26. bis 28. November sowie vom 3. bis 5. Dezember. .

Die 50 Aussteller werden an den Ständen rund um das historische Wasserschloss Kunsthandwerk, Feinkost und besondere Geschenkideen präsentieren.

Für Kinder gibt es etwas Besonderes: Der Nikolaus kommt und verteilt kleine Überraschungen.

Der Hugenpoeter Nikolausmarkt ist zurück: Nachdem im Corona-Jahr 2020 eine Zwangspause eingelegt werden musste, soll das Wasserschloss in Essen-Kettwig wieder im weihnachtlichen Glanz mit Buden und Pagodenzelten ringsherum erstrahlen. Der Hugenpoeter Nikolausmarkt findet an insgesamt zwei Wochenenden auf dem Gelände des bekannten Schlosshotels an der August-Thyssen-Straße statt: vom 26. bis 28. November sowie vom 3. bis 5. Dezember.

Kunsthandwerk, Feinkost und besondere Geschenkideen

Der Nikolausmarkt auf dem Gelände des Schlosshotels Hugenpoet ist inzwischen eine Tradition: 2021 findet er zum zwölften Mal statt. Foto: Reiner Worm / FUNKE Foto Services

Bei der inzwischen zwölften Auflage kann man schon von einer Traditionsveranstaltung sprechen. 40 bis 50 Aussteller wollen sich auch dieses Mal auf dem Nikolausmarkt präsentieren, viele unter ihnen, so Schlosshotel-Direktorin Vivien-J. Schiller, seien zum wiederholten Male in Kettwig dabei.

Die Aussteller zeigen Kunsthandwerk, Schmuck, Feinkost sowie besondere Geschenkideen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

An den jeweils drei Veranstaltungstagen (Freitag bis Sonntag) zeigen die Aussteller Kunsthandwerk, Schmuck, Feinkost sowie besondere Geschenkideen. An den mit adventlichem Schmuck dekorierte Hütten und den einzelnen schneeweißen Pagoden „können die Besucher träumen, Schönes bestaunen, Köstlichkeiten genießen und einfach nur entspannen“, verspricht Vivian-J. Schiller.

Die Direktorin des Schlosshotels Hugenpoet und Henning Schmitz von der veranstaltenden Agentur X-Dream-Events freuen sich nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr darauf, „die traumhafte und weitläufige Schlossfläche wieder weihnachtlich illuminiert und mit zahlreichen Besuchern gefüllt zu sehen“.

Historisches Wasserschloss wird angestrahlt

Das Schloss werde dekorativ angestrahlt und weihnachtliche Klänge sollen auf die Adventszeit einstimmen, beschreibt Henning Schmitz die anvisierte Atmosphäre. „Wir hoffen auf kältere Temperaturen, passend zum heißen Glühwein.“ Die Besucher können wie in den Vorjahren an verschiedenen Orten bummeln – im Innenhof des Schlosshotels, in der Vorburg und im Schlosspark.

Das historische Wasserschloss in Essen-Kettwig wird wie in den Vorjahren wieder festlich illuminiert sein, so die Veranstalter. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Vom Park bietet aus sich ein guter Blick aufs Schloss mit seiner wechselvollen Geschichte: 778 wurde es als Königsgut Karls des Großen erwähnt. 1647 ließ Johann Wilhelm von Nesselrode-Hugenpoet das durch den 30-jährigen Krieg stark beschädigte schließlich neu aufbauen. In den Besitz der Familie von Fürstenberg gelangte es 1831.

Die Erfolgsgeschichte als Luxushotel begann 1955. Nach verschiedenen Pächtern übernahm im Jahr 2014 Maximilian Freiherr von Fürstenberg die Schloss Hugenpoet GmbH Co. KG und steht seitdem dem Unternehmen vor.

Öffnungszeiten und Tickets Geöffnet ist der Hugenpoeter Nikolausmarkt an zwei Wochenenden – vom 26. bis 28. November sowie vom 3. bis 5. Dezember: freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr. Veranstaltungsort ist der Schlossinnenhof, die Vorburg und der Schlosspark. Der Eintritt beträgt acht Euro pro Person; Kinder zahlen keinen Eintritt. Karten gibt es an der Tageskasse, August-Thyssen-Straße 51. Außerdem können Tickets online gebucht werden. Diese gibt es auf https://www.hugenpoet.de/de/12-nikolausmarkt Die Organisatoren bitten dringend darum, dass sich Besucher an die ausgeschilderten Parkverbote halten. Dies hat feuer-polizeilichen Gründe und dient zur Sicherheit der Fußgänger. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei daher ratsam.

Stockbrotbacken am offenen Feuer und Lebkuchenbäckerei

Das Konzept des Nikolausmarktes habe sich bewährt, so die Organisatoren. Die Mischung aus Kunsthandwerk, Deko-Ideen und einem exklusiven Speisenangebot habe in den vergangen Jahren zahlreiche Besucherströme angezogen.

Auch an die kleinen Besucher wird wieder gedacht. Auf sie warten die Lebkuchenbäckerei, gemeinsames Malen, Stockbrotbacken am offenen Feuer und ein Kinderkarussell. Und: Der Nikolaus darf nicht fehlen. Der rotgewandete Mann wird zum Schlosshotel kommen und – so hoffen die Veranstalter – wieder viele Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Auf dem Gelände gelten 3G und Maskenpflicht

Außerdem wieder mit dabei: die „Charity-Hütte“. Verschiedene Organisationen, die sich sozial für Menschen engagieren, werden dort ihre Projekte vorstellen.

Aufgrund der immer wieder langen Staus auf der August-Thyssen-Straße und in den Wohnstraßen nahe des Hotels bitten die Organisatoren, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Auf dem Gelände, so die aktuelle Information, sollen Masken getragen werden. Es gilt die 3G-Regel. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert.

