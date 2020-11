Essen: Hubschrauber-Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher

Essen. Die Polizei sucht einen Einbrecher, der am 7. November Wertsachen aus einer Wohnung in Bredeney entwendet haben soll, darunter Chanel-Handschuhe.

Hubschrauber-Einsatz in Essen-Bredeney: Am Samstagabend, 7. November, informierte ein Ehepaar die Polizei, dass es womöglich einen Einbruch in ihrer Wohnung am Seippelweg gegeben habe. Das Ehepaar befand sich laut Polizei in der Erdgeschosswohnung, als die Frau gegen 20.15 Uhr ins Schlafzimmer ging, das ihr auffallend kalt vorkam.

Im Schlafzimmer sei die Tür zur hinteren Terrasse und zum Garten geöffnet, das Zimmer sei durchwühlt gewesen. Einige Schmuckstücke seien nicht mehr an ihrem Platz gewesen, ebenso wie ein Kissenbezug und eine hochwertige rosafarbene Handtasche der Marke Chanel. Auf dem Boden hätten sich dreckige Spuren und Kratzer sowie ein angebrochenes Teil der Terrassentür befunden.

Polizei suchte Mann mit weißen Schuhen

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein oder mehrere Tatverdächtige sich über die vom Garten aus zugängliche Terrassentür Zugang zur Wohnung verschafften und womöglich durch die Bewohnerin gestört und verschreckt wurden. Während dieses Einsatzes in Bredeney erhielt die Leitstelle der Polizei einen Zeugenhinweis von einem Bewohner im nahen Umkreis, dass ein Mann mit weißen Schuhen durch seinen Garten renne und vermutlich über einen Zaun in Richtung Meisenburgstraße flüchte.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und einen Polizeihubschrauber nach der verdächtigen Person mit weißen Schuhen, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter 0201/829-0.

