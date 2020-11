Essen: Historischer Verein spart dunkles Kapitel aus

Als sich am 27. Oktober 1880 auf Initiative des Lehrers Otto Seemann und des Apothekers Wilhelm Grevel aus Steele Honoratioren und Bildungsbürger in der Gaststätte Bovensiepen am Kopstadtplatz zusammenfanden, um den Historischen Verein für Stadt und Stift Essen zu gründen, da ahnten die 32 Anwesenden nicht, dass daraus Essens größter Geschichtsverein werden sollte. 140 Jahre sind seitdem vergangen. Der Geburtstag fällt in diesem Jahr zusammen mit dem zehnjährigen Bestehen des „Hauses der Essener Geschichte“. Macht zusammen 150 Jahre.

Anlass genug, beiden eine Ausstellung zu widmen. Oder wie es Michael Imberg, Leiter der Volkshochschule und stellvertretender Vorsitzender des Historischen Vereins, formulierte: „140 Jahre kann man nicht ignorieren. Zehn Jahre muss man feiern.“ Doch Corona bremst die Feierlichkeiten aus. Und dann gibt es da noch ein dunkles Kapital, auf das die Macher nach eigenen Worten erst zu spät gestoßen sind.

Alteingesessene Eliten suchten angesichts der Industrialisierung Halt in der Geschichte

Im „Haus der Essener Geschichte“, der ehemaligen Luisenschule am Ernst-Schmidt-Platz 1, zeichnen Texte und historische Fotos die Geschichte des Historischen Vereins nach. Dessen Gründung war Ausdruck eines wachsenden nationalen Bewusstseins nach der Reichsgründung 1871. Alteingesessene Eliten sucht andererseits Halt in der Geschichte, denn die Gesellschaft veränderte durch die fortschreitende Industrialisierung, gerade im Ruhrgebiet. So ist es in der Ausstellung nachzulesen.

Die Gründungsurkunde des Historischen Vereins für Stadt und Stift von 1880. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Gründungszweck des Historischen Vereins war die „Erforschung der heimischen Geschichte und Konservierung der vorhandenen Denkmäler“. Die gesellschaftliche Rolle, die der Verein nach seiner Gründung spielen sollte, büßte er im Laufe der Zeit ein. Anfang der 2000er Jahre gelang es dem ehemaligen Stadtdirektor Hermann Hartwich als Vorsitzender eigene Netzwerke im Sinne des Vereins zu nutzen und neue zu knüpfen.

Heute ist der Historische Verein als Kooperationspartner der Stadt Essen auf vielen Feldern aktiv. Die Arbeit beschränkt sich längst nicht auf historische Vorträge, die Pflege des Historischen Portals im Internet oder die Herausgabe der „Essener Beiträge“; pünktlich zu Weihnachten erscheint übrigens Band 133. Der Deilbachhammer bei Kupferdreh wäre nebst Meister- und Arbeiterhäusern wohl längst verfallen, hätte sich der Historische Verein nicht für den Erhalt dieses einzigartigen Ensembles eingesetzt.

Karl Mews führte sein Ehrenamt als Vorsitzender nach der NS-Zeit nahtlos fort

Seit 2006 ist Hans Schippmann, langjähriger CDU-Kulturpolitiker und ehemaliger Leiter der Luisenschule, Vorsitzender des Vereins. Länger bekleidete dieses Ehrenamt nur Karl Mews – von 1930 bis 1967. Mews, so berichtet Schippmann, sei dafür stets bewundert worden. Dass der Studienrat die Zeit des Nationalsozialismus als Vorsitzender überdauerte und sein Amt in der jungen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland nahtlos fortsetzte, ging bei aller Bewunderung offenbar unter.

Mews war in der Weimarer Republik Mitglied der Deutsch-Nationalen Volkspartei (DNVP). Dass er „den Nationalsozialisten näher stand, als wir gedacht haben“, so Schippmann, sei ihm persönlich erst jüngst bei Recherchen für einen Vortrag über Essens Oberbürgermeister klar geworden. Schippmann stieß dabei auf einen Aufsatz, den Mews in den 1960er Jahren für die Essener Beiträge über Theodor Reismann-Grone (1863-1949) verfasst hatte, von 1933 bis 1937 Oberbürgermeister der Stadt Essen, ein glühender Anhänger Hitlers und seit 1930 Mitglied der NSDAP. Mews lasse darin nicht nur jede kritische Distanz vermissen, Reismann-Grone werde regelrecht bejubelt, wie Schippmann zum eigenen Entsetzen feststellen musste.

Der Verein pflegte ein gutes Verhältnis zur nationalsozialistischen Stadtführung

Während der NS-Zeit war der Historische Verein keineswegs unpolitisch. In der Broschüre zur Ausstellung im Haus der Geschichte wird zwar das „gute Verhältnis zur nationalsozialistischen Stadtführung“ erwähnt, das der Verein unter Mews pflegte. Welche Rolle der langjährige Vorsitzende dabei spielte, bleibt leider offen. Dazu kein Wort.

Schippmann will es nachholen, wenn er voraussichtlich im Januar im Haus der Geschichte seinen Vortrag über Essens Oberbürgermeister hält, sofern Corona dies zulässt. Der Lockdown und die damit einhergehende Schutzverordnung der Stadt Essen untersagt den Museumsbetrieb bis Ende November. Das trifft auch die gerade erst eröffneten Ausstellungen. Diese sollen allerdings bis zum 14. Januar 2021 gezeigt werden. Besuche und Führungen sind erst nach Ende des Lockdowns möglich.

