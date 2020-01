Essen: Hilfe, unsere Oma hat sich im Fiat 500 verkeilt

Dass dieses Familientreffen ein solches Ende nehmen würde, an dem gar die Feuerwehr die verzweifelte und verkantete Oma aus einem Kleinwagen befreien muss, das hätten sich Bernd Meinicke und seine Frau niemals vorstellen können. „Wobei, eigentlich habe ich meine Frau ja immer gesagt, dass sie sich keinen Fiat 500 kaufen soll“, schmunzelt Meinicke. „Wir möchten uns jedenfalls ganz herzlich bei der Feuerwehr bedanken“, so die Familie, die diesen Donnerstagabend so schnell nicht vergessen wird:

Die 89-jährige Schwiegermutter von Bernd Meinicke, deren Name nicht in diesem Artikel stehen soll, ließ sich nach einem Treffen mit ihren Schwestern in Schonnebeck gerade von ihrer Tochter nach Hause bringen, als sie „beim Aussteigen nach hinten in den Wagen zurückfiel und mit dem Gesäß sehr unglücklich zwischen Vordersitz und Rückbank verkeilte“, beschreibt Meinicke was Geschehen ist.

„Oma war zu schwer“

„Es gab kein vor, kein zurück, schon gar kein hoch und raus. Ich wurde als erster gerufen, konnte aber auch nicht helfen. Oma war zu schwer, fasste man sie an und zog, schrie sie vor Schmerzen“, berichtet der Schwiegersohn. Zusätzlich drückte eine Sitzschiene des Vordersitzes in den Oberschenkel der Oma. Panik und Hilflosigkeit machten sich breit. „Es war dunkel und kalt. Mir fiel eigentlich nur noch die Feuerwehr ein. Die holen Katzen von Bäumen, kleine Dackel aus Abflussrohren, Entenbabys aus Kanalschächten. Dann holen die auch eine Oma aus einem Fiat 500“, dachte sich der Essener und wählte den Notruf.

Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte auf Nachfrage der Redaktion den Einsatz. Er konnte sich an die Durchsage des Kollegen, der den Notruf entgegengenommen hatte gut erinnern, sagte er. Näher darauf eingehen wollte er aber lieber nicht.

Wenig später jedenfalls trafen vier Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr am Unglücks-Fiat ein. Mit Geschick und Feingefühl befreiten sie die 89-Jährige aus dem Wagen, stellten sie auf die Beine und brachten sie sogar noch in ihre Wohnung zur Nachsorge durch die Familie.

„Ganz herzlichen Dank an die Feuerwehr, vor allem im Namen meiner Schwiegermutter und meiner Frau“ sagt Bernd Meinicke und versichert, Oma geht es gut.