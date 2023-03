Essen: Hier sollen Autos Radfahrer nicht überholen dürfen

Essen-Überruhr. Schutzstreifen, Poller, Radstraße dienen der Sicherheit der Radfahrer. Nun gibt es die Forderung nach einem in Essen wenig bekannten Zeichen.

Radschutzstreifen, eine Abgrenzung durch Poller oder die Fahrradstraße: Derzeit wird einiges installiert, manches ausprobiert, um die Sicherheit für Radfahrer im Straßenverkehr zu erhöhen. Das Verkehrsschild, das das Überholen von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträdern mit Beiwagen verbietet, ist noch die Ausnahme. In Überruhr wird genau das gefordert.

Der Schutz der Radfahrer im Stadtgebiet ist vielfältig. So gibt es ein Pilotprojekt an der Frohnhauser Straße kurz hinter der Kreuzung Hans-Böckler-Straße, bei dem hohe Schwellen aufgestellt worden sind sowie auch niedrigere Hindernisse, die etwa für die Wittenbergstraße diskutiert werden, wo manche die durchgezogene Linie als nicht ausreichend empfinden. Eine Radstraße, wie es sie mancherorts gibt und die zuletzt auf der Rüttenscheider Straße eingerichtet worden ist, ist eine weitere Option. In Kupferdreh wiederum diskutieren alle Beteiligten, wie die Kupferdreher Straße vor allem mit Blick auf den Radverkehr gestaltet werden soll.

Das Zeichen wurde laut Stadt Essen in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen

Eine Premiere gab es dann vergangenen Sommer auf der Rellinghauser Straße, wo ein neues Verkehrszeichen in Fahrtrichtung Innenstadt, unmittelbar nach der Einmündung in die Werrastraße, installiert worden ist. Auf diesem Abschnitt wird dem Kraftfahrzeugverkehr in Bergerhausen seitdem untersagt, unter anderem Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen zu überholen. Ein weiteres solches Verkehrszeichen befindet sich an der Holsterhauser Straße zwischen Achenbachhang und Hohlweg.

Auf einem Abschnitt der Überruhrstraße sollen Radfahrer künftig geschützt werden: Die Politik fordert auch hier ein neues Schild, dann sollen Radfahrere nicht mehr überholt werden dürfen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Zeichen selbst wurde laut Stadt nun vor etwa zweieinhalb Jahren in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen und soll beispielsweise an Engstellen mehr Sicherheit für einspurige Fahrzeuge bringen. Darunter fallen auch Motorräder, Mofas sowie Motorroller und E-Scooter. In Bergerhausen gilt das Überholverbot für eine Strecke von 70 Metern – die Länge, auf der die Straßenbahnhaltestelle „Weserstraße“ parallel zum Bürgersteig verläuft. „Die Fahrbahnbreite inklusive des Fahrradschutzstreifens beträgt in diesem Bereich zunächst 4,50 Meter und verengt sich im weiteren Verlauf auf rund 3,50 Meter an der schmalsten Stelle“, erklärte die Stadt zur Situation.

Laut Straßenverkehrsordnung soll es nur dort angeordnet werden, wo aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere aufgrund von Engstellen, Gefälle- und Steigungsstrecken oder einer regelmäßig nur schwer zu überblickenden Verkehrslage ein sicherer Überholvorgang von einspurigen Fahrzeugen nicht gewährleistet werden könne, ergänzt Stadtsprecher Burkhard Leise.

Nun haben Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel beantragt, die Verwaltung möge dieses Verbot auch auf dem unteren Abschnitt der Überruhrstraße zwischen Langenberger Straße und dem Beginn des Radfahrstreifens in Fahrtrichtung bergauf umsetzen. Geht es nach den Politikern, soll das bislang noch wenig bekannte Verkehrszeichen auch dort angebracht werden.

Der genannte Abschnitt bedeutet allerdings für Radfahrende eine erhöhte Gefahr

„Die Fahrt über diesen Abschnitt der Überruhrstraße ist als kürzeste Verbindung von Steele in Richtung Überruhr/Burgaltendorf für den Alltags-Radverkehr weitgehend alternativlos“, formuliert Jan-Karsten Meier zur Begründung. Der genannte Abschnitt bedeute allerdings für Radfahrende eine erhöhte Gefahr, die der Politiker wie folgt beschreibt: Bei der Bergauffahrt auf diesem kurzen, aber engen Abschnitt der Überruhrstraße, der keine Radverkehrsinfrastruktur aufweise, würden Radfahrende häufig ohne ausreichenden Mindestabstand überholt.

Da es nun seit Ende 2020 die Möglichkeit gebe, ein „Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen“ zu verbieten, sollen genauso auch die Fahrradfahrenden in Überruhr besser vor Unfällen geschützt werden. Damit könnte das Risiko eines Unfalls und möglicher Folgen wie Verletzungen minimiert werden. Eine Alternative sieht Meier als ungeeignet.

„Die aktuell im Rahmen des Radwege-Ergänzungsrouten-Netzes vorgesehene Strecke über die Langenberger Straße / Antropstraße stellt einen deutlichen Umweg mit zusätzlicher Steigung dar, da es auf der Langenberger Straße zunächst etwas bergab geht“, begründet Jan-Karsten Meier. Diese Führung entspreche zudem nicht mehr aktuellen Standards („Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“). Diese sehe beispielsweise keine zusätzlichen Steigungen vor. Bei der oben genannten Streckenführung über die Langenberger Straße und Antropstraße seien diese Anforderungen nicht erfüllt. Ob sich die Forderung nach dem neuen Verkehrsschild erfüllt, ist derzeit noch ungewiss.

