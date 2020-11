Essen: Herabfallende Gasflasche trifft Arbeiter am Kopf

Essen. Arbeiter ist auf einer Baustelle in Steele an der Westfalenstraße verletzt worden. Die Feuerwehr rettete ihn aus einer vier Meter tiefen Grube.

Bei einem Unfall an der Westfalenstraße in Essen-Steele ist ein Arbeiter in einer etwa vier Meter tiefen Grube von einer herabfallenden Gasflasche am Kopf getroffen worden. Der 36-Jährige hat vermutlich schwere Verletzungen erlitten.

Rettungskräfte versorgten den Mann am Unglücksort, um ihn danach mit Hilfe einer Drehleiter und eines Sitzgeschirrs aus dem Erdloch zu hieven, berichtete Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Nach einer Behandlung im Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird untersucht.

Aufgrund des Drehleiter-Einsatzes in Höhe der Straße Deimelsberg war für den Verkehr auf der zur Zeit eh nur einspurigen Westfalenstraße kein Durchkommen mehr. Auf der Baustelle werden neue Wasserrohre verlegt. (j.m.)

