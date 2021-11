Essen Hbf: Mann sitzt auf Gleiskante, während Zug einrollt

Am Essener Hauptbahnhof saß ein Mann am Montagnachmittag auf der Bahnsteigkante und löste damit einen Zwischenfall aus.

Essen. Ein Flaschensammler hat sich am Montag im Essener Hauptbahnhof auf die Bahnsteigkante gesetzt. Dann fuhr ein ICE ein. Verletzt wurde niemand.

Der Lokführer eines Intercity Express’ (ICE) hat am Montagnachmittag im Essener Hauptbahnhof eine Notbremsung einleiten müssen. Der Zug, der von Berlin aus nach Düsseldorf unterwegs war, fuhr gerade mit 50 km/h in den Bahnhof ein. Grund für die Notbremsung: Im Hauptbahnhof hatte sich ein 45-Jähriger auf die Bahnsteig-Kante gesetzt. Nach Angaben der Bundespolizei habe er „Andeutungen gemacht, in das Gleisbett zu springen“, so die Bundespolizei.

Der Mann hatte vorher schon auf anderen Gleisen Pfandflaschen gesammelt

Der Lokführer habe „geistesgegenwärtig“ reagiert und die Bremsung eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Manöver niemand.

Bahn-Mitarbeiter hielten den 45-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Der Blick in die Video-Aufzeichnungen anderer Bahnsteige ergab, dass der Mann schon vorher über andere Gleise spaziert war – offenbar, um Pfandflaschen zu sammeln.

Der Mann muss sich jetzt wegen „des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich“ verantworten müssen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen