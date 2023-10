Der Hauptbahnhof in Essen.

Zwischenfall Essen Hauptbahnhof: Mann feuert Leuchtsignale in die Luft

Essen. Mit einer Leuchtsignal-Pistole hat ein Mann mehrere Schüsse am Essener Hauptbahnhof abgefeuert.

Ein Mann hat am Sonntag (8. Oktober) am Hauptbahnhof Essen mehrere Schüsse mit einer Leucht-Pistole abgegeben. Verletzt wurde niemand.

Der 28-Jährige feuerte die Signale in die Luft vom Bahnsteig an Gleis 9. Warum er das tat, ist auch nach seiner Vernehmung noch nicht klar. Zwei Frauen, die am Bahnsteig gegenüber standen, hatten die Bahnpolizei alarmiert. Der Vorgang ist auch auf Video aus den Überwachungskameras dokumentiert.

Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

