Und wieder einen erwischt. Drei Männer vom Ordnungsamt halten im Essener Hauptbahnhof einen Mann an, der seine Mund-Nasen-Bedeckung nur über dem Kinn trägt. Sie reihen sich vor ihm auf, einer mit kurzen, blonden Haaren sagt: „Personalausweis bitte.“ Der Mann mit der Kinnbedeckung kramt in seiner Jacke, guckt auf den Boden und schiebt den Perso aus dem Portemonnaie. Ein anderer Mann vom Ordnungsamt tippt etwas in ein Gerät, das aussieht wie ein altmodisches Handy. Man verabschiedet sich mit zusammengepressten Lippen.

Am Dienstagvormittag, am 24. November, findet am Essener Hauptbahnhof eine sogenannte Schwerpunktkontrolle statt. Bereits im August gab es eine. Sie sind die Folge von dem, was NRW-Ministerpräsident Armin Laschet „ Vollzugsoffensive “ genannt hat und was bedeutet, dass die Exekutive die die Corona-Verordnungen durchsetzt.

Essen: Am Dienstag findet am Hauptbahnhof eine Schwerpunktkontrolle statt

Ordnungsamt und Bundespolizei kontrollieren an diesem Tag verstärkt drei Bereiche des Bahnhofes: Das Erdgeschoss, die erste Etage, von wo aus man zu den Bahnsteigen gelangt und die Bahnsteige selbst. „Eine klare Strategie haben wir nicht“, sagt ein Mann vom Ordnungsamt. Es ist mit zwei Teams aus jeweils drei Personen im Erdgeschoss und auf der ersten Etage eingesetzt. Entweder patrouillieren sie oder stehen gut sichtbar im Gang und warten ab.

Besonders achten sie darauf, dass Passanten die Masken aufhaben. „Und wir lösen Menschenansammlungen auf.“ Kurz nachdem ein Zug ankomme, stünden immer wieder große Gruppen zusammen. Die Bundespolizei ist eher oben im Gleisbereich unterwegs und ist mehr in Bewegung.

Ordnungsamt: „Die große Mehrheit der Leute trägt die Maske“

Die Schicht des Ordnungsamtes beginnt schon um 7 Uhr und dauert bis 15 Uhr. Bis 10 Uhr hätte ihr Team nicht viele Bußgelder verhängt. „Vielleicht sechs“, schätzt eine Mitarbeiterin aus dem anderen Team des Ordnungsamtes. „ Die große Mehrheit der Leute trägt die Maske .“ Meistens reicht es, dass jemand, der keine Maske trägt, nur das Ordnungsamt, Polizei oder Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn sieht, und er zieht schon ohne Ermahnung die Maske auf.

In Fällen, wo dieser Reflex nicht einsetzt, sagen die Ordnungshüter freundlich, aber bestimmt: „Bitte Maske aufsetzen“. Wenn jemand gar keine Maske aufhat oder sich bei der ersten Ermahnung nicht rührt, bekommt er ein Bußgeld per Post. „Die Leute können dann Einspruch einlegen. Aber wenn sie keinen sachlichen Grund haben, müssen sie 150 Euro zahlen“, sagt ein Mann vom Ordnungsamt.

Immer wieder tauchen Maskenmuffel auf, die ihre Maske am Kinn tragen

Zwar stimmt es, dass ein Großteil der Reisenden coronakonform unterwegs ist, aber man muss auch nicht lange warten, bis man auf Maskenmuffel stößt. Auch die Polizei bemüht sich, den Eindruck zu erwecken, dass es ruhig sei, eigentlich alle die Maske trügen. Vier Polizisten, ausgerüstet mit Handschellen und Pistolen marschieren die Treppe vor der großen blauen Anzeige hinauf. Einer sagt: „Alles entspannt, bisher haben wir niemanden ohne Maske gesehen.“ Nur wenige Sekunden danach kommt ihnen ein Mann entgegen, der keine Maske trägt. Sie nehmen seine Personalien auf.

Ein Mann, Anfang 20, betritt das erste Mal in seinem Leben Essener Boden, um hier für sechs Monate Betriebswirtschaft zu studieren. Er ist von Usbekistan über Polen ins Ruhrgebiet gelangt. Sein erster Kontakt ist, wie sollte es anders sein, das Ordnungsamt.

Die Essener Vollzugsoffensive kennt keine Gastfreundschaft

Er zieht einen riesigen Koffer hinter sich her. Sein Mundschutz rutscht ihm immer wieder runter. Drei Männer vom Ordnungsamt bauen sich vor ihm auf. Da kennt die Vollzugsoffensive keine Gnade. Doch er wird nur ermahnt. Er drückt den Mundschutz noch einmal extra fest an die Nase und zieht weiter.

Im Zeitungsladen vor den Treppen zum Gleis 1 sagt der Verkäufer, dass er die Schwerpunktkontrollen gut fände. „Leider gibt es immer wieder welche ohne Maske hier.“ Es seien vielleicht 90 Prozent mit Bedeckung. Und beim Ausgang Richtung Stadt sagen zwei Donut-Verkäuferinnen, dass sie noch nie mitbekommen haben, dass das Sicherheitspersonal handgreiflich werden musste. Dennoch: Auch sie sähen jeden Tag Personen oben ohne. „Ich hoffe, es gibt mehr von den großen Kontrollen“, sagt eine der Verkäuferinnen.

Sicherheitskraft: Ausreden der Maskenmuffel werden immer kurioser

Auch Passanten befürworten die Schwerpunktkontrolle . „Ich kann nicht verstehen, dass Leute die Maske nicht aufziehen“, sagt ein betagter Mann. „Meine Güte, was ist schon dabei, das bisschen Stoff“, sagt er und zeigt auf seinen OP-Mundschutz. Und ein Familienvater, mit Frau und Kind vor Gleis 6, sagt: „Mir sind die Kontrolleure gar nicht aufgefallen.“ Schade, sagt er, dass sie überhaupt nötig sind.

„Die Ausreden der Leute werden immer kurioser“, sagt ein junger Mann in gelber Weste, der für die DB Sicherheit arbeitet. Er kontrolliert hier auch, wenn keine Schwerpunktkontrollen sind. Zum Teil versuchen er und sein Team Personalien von Maskensündern aufzunehmen, um sie dem Ordnungsamt weiterzuleiten.

In den meisten Fällen ermahnen sie lediglich. „Ausrede Nummer 1 ist: ‚Wollte nur ganz kurz frische Luft schnappen.‘“ Es gebe auch viele, die behaupten, die Maske sei nur aus Versehen runtergerutscht. „Gerade Jüngere, so in meinem Alter, um die 20, haben neuerdings Atteste dabei. Angeblich Asthma. Ich glaube denen nicht. Viele zeigen ihr Attest vor, gehen raus, stecken sich eine Kippe an“, sagt der Mann von der DB Sicherheit. Und sein Kollege sagt: „Mir wollte letztens einer erzählen, dass er seine Freundin abholen wollte und deswegen keine hässliche Maske aufzieht.“

Zwischen 9 und 12 Uhr trägt in der Tat eine große Mehrheit der Reisenden Masken. Gleichzeitig sieht man ständig auch welche ohne herumlaufen. Die Ordnungskräfte arbeiten hart daran, dass möglichst viele die Mund-Nasen-Bedeckung tragen, zudem gibt es Durchsagen und Schilder, die auf die Pflicht hinweisen. Laut einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn besuchen etwa 15.000 Menschen den Essener Hauptbahnhof. Es ist offensichtlich, dass man nicht jeden kontrollieren kann. Wie viele Bußgelder an dem Tag verhängt wurden, stehe erst in den kommenden Tagen fest, sagt Bahn-Sprecherin Kirsten Verbeek.