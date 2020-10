Essen hatte Maskenpflicht für Schulen längst vorbereitet

Essen Als Corona-Hotspot begrüßt Essen die erneute Maskenpflicht an weiterführenden Schulen. Zur Not wäre Essen alleine vorgeprescht.

Maskenpflicht für weiterführende Schulen nach den Herbstferien - auf diese Ankündigung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat die Stadt Essen schon seit Tagen gewartet. OB Thomas Kufen gehörte zu den Verwaltungschefs, die vehement auf eine einheitliche Regelung für die Hotspot-Regionen gedrungen hatten. „Die Stadt Essen hatte eine Maskenpflicht für ihre weiterführenden Schulen längst in Planung“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Oder anders herum: Hätte sich die Regierung in Düsseldorf nicht zu einer Maskenpflicht durchgerungen, wäre Essen als Corona-Hotspot auf jeden Fall im Alleingang vorgeprescht.

Mit Erleichterung haben sie im Rathaus registriert, dass viele Schüler und Lehrer an Essener Schulen die Alltagsmaske seit den Sommerferien freiwillig und sogar im Klassenzimmer während des Unterrichts getragen haben. Bekanntlich hatte die Landesregierung die nach den Sommerferien zunächst bestehende allgemeine Maskenpflicht schon nach kurzer Zeit wieder gekippt.

Schule am Stoppenberg: Viele Schüler nutzen die Maske freiwillig

Benedikt Bahrfeck ist stellvertretender Leiter der Sekundarschule am Stoppenberg, die mit 925 Schülern zu den großen Bildungseinrichtungen der Stadt zählt. Obwohl nicht die Stadt, sondern das Bistum Schulträger sei, habe man die Hygienekonzepte von Land und Stadt anstandslos jeweils 1:1 umgesetzt.

Lobend hebt die Schulleitung das „sehr konstruktive Kollegium“ und besonders das vorbildliche Verhalten der Schülerinnen und Schüler hervor. „Die Schüler sind auf unserem Schulgelände sehr diszipliniert, viele nutzen die Maske erfreulicherweise auch im Klassenzimmer aus eigenem Antrieb.“

Auch das Gymnasium Essen-Überruhr beispielsweise hat im September und Oktober mit Erfolg bei Schülern und Lehrkräften intensiv für die „freiwillige Selbstverpflichtung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes“ geworben - auch im Unterricht. Das Gymnasium wirbt auf ihrer Webseite fürs Maskentragen.

Halbierte Klassen: Schulleiter warnt vor Nachteilen für schwache Lerner

Aufgrund der guten Erfahrungen der letzten Wochen ist Bahrfeck auch jetzt zuversichtlich, dass die von Düsseldorf aufs Neue verhängte Maskenpflicht befolgt werde. Der Lehrer macht kein Hehl daraus, „dass eine gewisse Angst uns begleitet, wenn es nach den Herbstferien wieder losgeht“. Aber die Tatsache, dass sich zwischen Ende der Sommer- und Beginn der Herbstferien kein einziger der 925 Schüler der Sekundarschule am Stoppenberg infiziert habe, stimme ihn optimistisch.

Den Vorschlag des Robert-Koch-Institutes, Schulklassen in Hotspot-Städten wie Essen zu halbieren, heißt Benedikt Bahrfeck nur bedingt gut. Der Lehrer weist auf die Nachteile einer Halbierung hin: "Nicht nur schwächere Schüler sind sehr auf soziales Lernen und auf den direkten Kontakt angewiesen."

Stadt: "Unsere Schulen sind nicht Treiber des Infektionsgeschehens"

Die Stadtverwaltung geht trotz der Zuspitzung der Corona-Krise und die Einstufung Essens als Corona-Hotspot mit einem aktuellen Inzidenzwert von 72,2 davon aus, dass die Schulen nicht Treiber des Infektionsgeschehens in der Stadt sind. „Es deutet alles darauf hin, dass sich die Schüler und Lehrer nicht in der Schule selbst anstecken, sondern dass Einzelpersonen das Coronavirus aus dem privaten Umfeld mit in die Einrichtungen bringen“, betont Stadtsprecherin Jasmin Trilling.

Über das Infektionsgeschehen in den Essener Schulen führt die Verwaltung detailliert Buch. Danach waren seit Ende der Sommerferien bis einschließlich Montag, 19. Oktober, 82 Schüler sowie 36 Lehrer bzw. Mitarbeiter des Offenen Ganztags mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert.

Die Stadtverwaltung spricht von „vereinzelten Coronafällen“, auch seien Quarantänen für direkte Kontaktpersonen angeordnet worden. „Aber ganze Klassen oder Jahrgangsstufen waren glücklicherweise nicht betroffen", so Trilling.