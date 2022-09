Essen: Harte Strafen für PS-Poser - Gericht bremst Stadt aus

Essen. Düsseldorf wollte hohe Zwangsgelder gegen Autoposer verhängen. Essen verfolgte die Entscheidung mit Interesse. Doch das Vorhaben wurde gestoppt.

Um Autoposer und PS-Protzer wirkungsvoller ausbremsen zu können, hat die Stadt Essen bereits in Erwägung gezogen, einen Ordnungsgang höher zu schalten: Auf Anregung der Polizei sollten nach dem Vorbild Düsseldorfs drastisch hohe Zwangsgelder erhoben werden. Doch auf dem Weg dahin wurden die hiesigen Behörden von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts in der Landeshauptstadt überholt.

Dort hat die 6. Kammer befunden, dass die Stadt Autoposern ihr Imponiergehabe nicht verbieten darf. Auch seien finanzielle Sanktionen von 5000 Euro und mehr nicht zulässig, so die Richter. Sie gaben damit einer Klage eines 22-jährigen Autofahrers statt, der belangt werden sollte.

Die Kommune hatte dem jungen Mercedes-Fahrer vorgeworfen, im März 2021 mit einem hochmotorisierten AMG C63 mit laut heulendem Motor an einer Ampel auf der Heinrich-Heine-Allee losgefahren zu sein, um die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen. Sie verbot ihm dieses Autopose im ganzen Stadtgebiet für die Dauer von drei Jahren. Für eine Zuwiderhandlung drohte ein Zwangsgeld von 5000 Euro.

Einer Kommune fehle jedwede Rechtsgrundlage

Das Gericht hat dieses Verbot durch sein Urteil aufgehoben. Zur Begründung hieß es: Für ein derartiges Vorgehen gegen Autoposer fehle einer Kommune jedwede Rechtsgrundlage. Es können für das Stadtgebiet keine eigenen Verkehrsverbote nach nordrhein-westfälischem Landesrecht erlassen werden.

Der Straßenverkehr sei in Deutschland abschließend durch Bundesrecht geregelt, das lediglich erlaube, das Autoposen mit einem Bußgeld von 80 bis 100 Euro zu ahnden. In Paragraf 30 der Straßenverkehrsordnung heißt es dazu: „Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn Andere dadurch belästigt werden.“

Wenn das Bundesrecht das Autoposen nicht als besonders schwerwiegende Gefahr für die Verkehrssicherheit einschätze und dafür deshalb auch keine Punkte in Flensburg vorsehe, könne die örtliche Ordnungsbehörde keine strengeren Maßstäbe anlegen und eigenständig zwangsgeldbewehrte Verkehrsverbote aussprechen, sind die Düsseldorfer Richter überzeugt.

Die Rechtsfrage ist bislang ungeklärt

Da es sich jedoch um eine bislang ungeklärte Rechtsfrage handelt, hat das Gericht die Berufung zum Oberverwaltungsgericht in Münster sowie eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen.

Nicht ausgeschlossen also, dass das Thema nach seinem Gang durch die Instanzen und abhängig von deren Entscheidung noch einmal auf die Essener Tagesordnung kommt.

Die Essener Polizei dürfte das begrüßen. Denn die Behörde registrierte nach eigenen Angaben seit Jahresbeginn verstärkt Verabredungen zu Szenetreffen in den sozialen Medien. Neben Geschwindigkeits- und Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet sind die Einsatzkräfte deshalb verstärkt dort präsent, wo die meist jungen Männer mit ihren oft gemieteten hochmotorisierten Autos unterwegs sind.

Die Polizei zeigt auch präventive Präsenz

Bislang sei man gut gefahren mit der Strategie, an bekannten Treffpunkten vor allem präventiv Präsenz zu zeigen, um der Rowdy-Klientel etwa an der Zeche Zollverein, auf der Rüttenscheider Straße, auf dem Berthold-Beitz-Boulevard oder auch am Niederfeldsee zu signalisieren, dass man die die Klientel mit den Karossen sehr wohl im Blick habe, weil sie unangenehm auffalle, für Beschwerden, aber auch gefährliche Situationen sorge.

