Die Polizei musste in der Essener Innenstadt einen betrunkenen Unfallfahrer überwältigen.

Essen. Ein Betrunkener baute mit einem gestohlenen Auto zwei Unfälle in der Essener Innenstadt. Als Polizisten ihn festnahmen, wurde er aggressiv.

Essen: Hafturlauber (36) macht der Polizei jede Menge Ärger

Kaum hatte ein 36 Jahre alter JVA-Insasse am Samstag seinen Hafturlaub angetreten, ging der Ärger los: Alkoholisiert und ohne Führschein baute der Mann mit einem gestohlenen Auto mehrere Unfälle in der Essener Innenstadt. Polizisten, die ihn aus dem Verkehr zogen, griff er an.

Wie die Behörde am Sonntag berichtete, stahl der 36-Jährige dem Bruder einer Freundin die Autoschlüssel für einen Renault und fuhr damit von Dortmund nach Essen. Gegen 19.42 krachte er am Handelshof auf einen geparkten BMW und flüchtete. Zwei Zeugen beobachteten den Unfall und meldeten der Polizei einen Teil des abgelesenen Kennzeichens.

Eine Frau entging einem Zusammenprall nur knapp

Auf der Anfahrt entdeckten die Beamten das gesuchte Fahrzeug auf der Friedrich-Ebert-Straße, das dort entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gegen einen Hydranten geknallt war. Eine Frau (34) die in unmittelbarer Nähe stand, hatte Glück, so die Polizei: Die stählerne Armatur verhinderte, dass sie von dem Auto erfasst wurde.

Als die Beamten den Fahrer ansprachen, flüchtete er zu Fuß, konnte aber wenig später zu Boden gebracht werden. Der Mann beleidigte und bedrohte die Beamten und versuchte, sie trotz Handfesseln anzugreifen. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme an. Der 36-Jährige wurde noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.