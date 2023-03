Essen: Großrazzia mit 170 Kräften gegen Schwarzarbeit am Bau

Essen/Herne. Einsatzkräfte mehrerer Behörden durchsuchten Geschäftsräume und Wohnungen. Unternehmer sollen mit Schwarzarbeit Millionen gescheffelt haben.

Bei einer Großrazzia mit 170 Kräften haben der Zoll, die Steuerfahndung und die Bundespolizei im Auftrag der Essener Staatsanwaltschaft zum Schlag gegen mutmaßlich betrügerische Bauunternehmer ausgeholt, die der organisierten Schwarzarbeit im großen Stil verdächtig sind. Unter anderem sollen die Beschuldigten Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt und veruntreut sowie Lohndumping betrieben haben.

Wie die Behörden am Donnerstag berichteten, wurden bei dem Einsatz am Dienstag elf Wohnungen und Geschäftsräume in Essen, aber auch in Herne und Köln durchsucht. Nähere Angaben zu den einzelnen Örtlichkeiten wollte eine Sprecherin des Hauptzollamts Duisburg mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht machen.

Arbeiter mit Löhnen unter 800 Euro abgespeist

Zwei Hauptbeschuldigte sollen als Geschäftsführer von Baufirmen Arbeiter mit Löhnen von unter 800 Euro abgespeist haben, obwohl sie in Vollzeit geschuftet haben. Zudem bestehe der Verdacht, dass die Chefs verschiedene Scheinrechnungen eingebucht haben, die nach den bisherigen Ermittlungen vermutlich von sechs Strohleuten für angebliche Arbeit bulgarischer Subunternehmen erstellt worden sein sollen.

Verschiedene Merkmale der Rechnungen und etliche Kontenvollmachten der Hinterleute, bei denen es sich um sechs Männer und Frauen im Alter von 18 bis 62 Jahren handelt, hätten diesen Verdacht bestärkt, heißt es.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnten die Zöllner feststellen, dass auf den Geschäftskonten der Einzelunternehmer zu Zahlungen in Millionenhöhe eingegangen seien kam und die Beträge dann fast vollständig bar abgehoben wurden.

„Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt“

Ob die Gelder zur Zahlung von „Schwarzlöhnen“ genutzt wurden, um so Sozialversicherungsbeiträge zu umgehen, oder um die Steuerlast zu mindern, müssen die weiteren Auswertungen der sichergestellten Beweise zeigen, so die Zollsprecherin. Das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

„Der Umfang des Einsatzes macht sichtbar, dass der Zoll mit anderen Behörden vernetzt ist und die Zusammenarbeit gut funktioniert“, sagt Stephanie Imhof, Leiterin des Hauptzollamts Duisburg. „Die organisierte Form der , wie in diesem Fall, zeigt, dass Schwarzarbeit eben kein Kavaliersdelikt ist.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen