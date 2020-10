Essen: Großrazzia gegen Diebesbande in Katernberg

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei Essen zu einem ersten Schlag gegen eine Bande von mutmaßlichen Einbrechern und Dieben im Norden der Stadt ausgeholt: Mit gerichtlichen Beschlüssen sind am Donnerstagmorgen fünf Objekte, davon drei in Essen sowie zwei in Gelsenkirchen, durchsucht und zwei von mehreren Verdächtigen vorläufig festgenommen worden.

Die Ermittler, die bei dem Einsatz am Nienhuser Busch und an der Hanielstraße in Katernberg von einer Hundertschaft unterstützt wurden, stellten Schmuck, einen SUV der Marke VW und diverse Datenträger sicher, berichtete Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato am Freitag.

Im großen Stil in Wohnungen eingestiegen

Im großen Stil sollen die Mitglieder der Bande in Wohnungen eingestiegen sein und Autos geknackt haben, um Beute zu machen. Durch intensive Ermittlungen, so der Polizeisprecher, sei man den Verdächtigen auf die Schliche gekommen. Nähere Angaben zu möglichen weiteren Beschuldigten, der Zahl sowie dem Zeitraum der Taten will die Polizei noch nicht machen.

Die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Einbruchdiebstahls, so heißt es, seien noch nicht abgeschlossen. (j.m.)

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier.