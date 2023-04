Essen: Großes Oldtimer-Treffen vor der Burgkulisse

Essen-Burgaltendorf. Beim vierten Oldtimer-Treffen in Essen-Burgaltendorf rechnen die Organisatoren mit bis zu 200 Fahrzeugen und Haltern, die nicht zu pingelig sind.

Um ihr liebstes Hobby mit anderen zu teilen, haben zwei Freunde aus Burgaltendorf einen Oldtimer-Treff für Autos und Motorräder ins Leben gerufen. Die nunmehr vierte Auflage steigt am Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 14 Uhr an der Burgruine. Im ausgewiesenen Bereich der Vorburg dürfen ab morgens die H-Oldies im Alter 30+ präsentiert werden.

Anmeldungen gibt es nicht, die Veranstalter weisen die Fahrer vor Ort ein. Familien mit Kindern sind ausdrücklich willkommen. Der Heimat- und Burgverein unterstützt die Schau und lädt zur Turmbesteigung. Von oben winkt ein traumhafter Blick auf die alten Schätzchen und das idyllische Umfeld.

Der Vorruhestand lässt dem Essener genug Zeit fürs Hobby

Seinen weißen 3,3-Liter-Mustang hat Thomas Polk komplett entkernt. Teil für Teil zur Restaurierung zerlegte der Burgaltendorfer den 1968er Ami-Ford in der ersten Corona-Welle. Aus Kalifornien hatte er sich das Hardtop-Coupé vor zwölf Jahren im Container per Schiff liefern lassen. Und nahm das Fahrzeug in Bremerhaven glücklich in Empfang. „Fahrbereit war der Mustang, aber irgendwie auch eine große Baustelle“, erzählt der 61-Jährige. Als Luftfahrttechnik-Prüfer bringt er das nötige Geschick und technisches Wissen mit. Der Vorruhestand lässt ihm genug Zeit fürs Hobby.

Über das Interesse an alten Autos lernte Polk vor einigen Jahren Andreas Grond kennen. Rüttenscheid, Steele und Kettwig – vielerorts stellen Sammler ihre Wagen vor. Das wünschten sich die beiden Männer auch für ihr „Dorf“. Neben Schrauben und Fachsimpeln träumten sie von einer Veranstaltung an ihrem Wohnort. Dem Heimat- und Burgverein gefiel das Konzept.

Demnächst startet der Oldtimer-Treff an der Burgruine in die vierte Runde. Die Initiatoren rechnen mit 150 bis 200 Fahrzeugen und Besuchern jeden Alters. Denn wichtig sei auch bei diesem Hobby, die Angehörigen einzubinden. „Ohne das Verständnis meiner Frau wäre das alles nicht möglich“, betont Polk. Längst schraube seine Nicole selbst mit. Und wolle demnächst die rote Vespa von 1984 flottmachen. Noch wartet der italienische Roller-Klassiker in der Garage.

Die Lenksäule hat der Essener bereits generalüberholt

Bis zum Sommer soll der Mustang von der Bühne zurück auf die Straße. Doch lange Strecken wird der Besitzer in dem flachen Coupé nicht zurücklegen. Im Alltag nutzt er ein modernes Auto. Mit mehr Komfort. Trommelbremsen ringsherum, Beckengurte, keine Kopfstützen - „eben sehr naturbelassen“ sei der Mustang“, mal positiv formuliert. Die kalifornische Sonne hatte nicht nur dem inzwischen erneuerten Außenlack, sondern auch dem Interieur sehr zugesetzt. „Mit dem Finger konnte man Löcher in die Sitze bohren.“ Reste des Original-Himmels - ein paar verwitterte Streifen, die vom Blechdach herabhängen - erzählen von früher.

Das vierte Oldtimer-Treffen Zugelassen beim 4. Oldtimer-Treffen am Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 14 Uhr in Burgaltendorf sind Oldtimer (H-Kennzeichen) sowie historische Motorräder. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die ersten 80 Autos bekommen Aufkleber, die eine lokale Gebäudereinigungsfirma finanziert. Eine gemeinsame Ausfahrt findet nicht statt. Weitere Stellplätze bei Rewe an der Dumberger Straße 2.

Der gut erhaltene Meilen-Tacho im Armaturenbrett mit den runden Chromanzeigen schlummert ausgebaut auf der Werkbank. Polk zeigt die Lenksäule. Generalüberholt. Die alten Sitzbänke sind entrostet und glänzen mit neuen Kunstlederpolstern. „Am Ende habe ich so ziemlich jede Schraube ersetzt“, fasst der Mustang-Fan zusammen. Die Frühlingssonne blitzt hinter den wenigen Wolken hervor. „Ideales Ausfahrtwetter“, findet Andreas Grond.

Der schicke 1964er Karmann-Ghia steht frisch poliert vor der Garage in Essen-Burgaltendorf

Fürs Interview hat er den schicken 1964er Karmann-Ghia frisch poliert. Wie beim kleinen Käfer-Verwandten liegt der Motor hinten. Vorn unter der Haube hat etwas Gepäck Platz. Grond stellt Gustav, das Maskottchen vor: stets an Bord der von 1955 bis 1974 in Osnabrück gebauten VW-Edel-Variante. Der weiße Bär thront „Cabrio like“ mit Strohhut und Schafsleder-Blouson auf der Rückbank. In Steele kürte die Jury den Karmann 2019 zum schönsten Auto der Oldie-Rallye. Dennoch: Auf Messen und Internetforen sucht sein Halter ständig nach passenden Teilen. Neu oder gebraucht. „Das geht allen so. Man weiß ja nie…“

So sehr ihn der Sammlerstolz juckt: An der Burgruine wird Grond - selbstständiger Elektroplaner mit Büro in Essen - das gut restaurierte Cabrio nicht zeigen. Und den dunkelblauen Jaguar S-Type (Baujahr 1966) lässt er ebenfalls in der Garage. „Wir haben längst nicht genug Stellplätze für alle Anfragen.“ Auf der Vorburg an der Burgstraße könnten rund 70 Fahrzeuge stehen. „Rewe stellt den Parkplatz gegenüber zur Verfügung.“ Und auch der Kfz-Betrieb an der Burgstraße gewährt den betagten Autos zur Veranstaltung freies Parken.

Auf „Benzingespräche“ hoffen die Organisatoren in Essen-Burgaltendorf

Mit dem US-Ford fährt Thomas Polk übrigens zurück in seine Vergangenheit als junger Erwachsener. Denn 1988 musste er sich von seinem ersten weißen Mustang trennen. Ein Familienkombi sollte her. Doch die Liebe zur Marke mit dem Rennpferd-Label blieb. Und wie sein Kumpel Andreas hat der glückliche Mustang-Besitzer stets Lust auf „Benzingespräche“. Darauf hoffen beide auch beim Treffen an der Burg.

Bentley, Citroën, Daimler, Ford, Jaguar, Opel, Volkswagen oder Volvo: Um eine bunte Vielfalt beim Treff zu erzielen, wollen die Veranstalter möglichst vielen die Gelegenheit bieten, je eines ihrer Fahrzeuge mit H-Kennzeichen zu präsentieren. Ihre Schätzchen lassen die Organisatoren zuhause. „Wir wollen keinem den Platz wegnehmen.“ Die ersten 80 Besucherinnen erhalten rote Rosen – eine kleine Geste zum Muttertag mit Unterstützung des örtlichen Floristen. Zudem bittet das Orga-Duo: Die Autos sollten angeschaut und angefasst werden dürfen. „Bitte nicht zu pingelig sein...“

