Essen: Große Spendenbereitschaft 2020, aber Kollekten fehlen

Essen. Auch im Corona-Jahr zeigen die Essener eine große Spendenbereitschaft. Einige soziale Träger leiden aber unter dem Wegfall vieler Kollekten.

Studien zufolge hat die Spendenbereitschaft der Deutschen trotz der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nicht gelitten. Essener Einrichtungen zeichnen ein differenzierteres Bild: Tatsächlich hätten ihnen viele private Spender ebenso wie Sponsoren aus der Wirtschaft die Treue gehalten; doch manche Großzuwendung brach weg. Kleinere Vereine litten unter dem Ausfall von Kollekten in den Kirchen sowie der Absage von Basaren oder Sommerfesten, auf denen sie Spenden einwerben.

Die Essener Caritas und der mit ihr verbandelte Träger CSE haben im Corona-Jahr Spenden in gleichen oder geringfügig höherem Umfang bekommen wie 2019. Dagegen weist der Kinderschutzbund darauf hin, dass die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen viele Branchen wirtschaftlich stark betroffen hätten. Das wirke sich auch auf die Spenden aus, betont der Kinderschutzbund-Vorsitzende Ulrich Spie: "Wir verzeichnen 2020 einen Ausfall größerer Spendensummen von Firmen und Unternehmen. Auch Stiftungen förderten nicht in dem sonst üblichen Umfang." Erschwerend komme hinzu, dass coronabedingt ein Benefizkonzert und andere Aktionen ausfielen.

Kinderschutzbund benötigt jährlich mehr als eine Million Euro an Spendengeldern

Gleichzeitig habe es einen "großen Zuwachs" an Einzelspenden gegeben. "Wir sind für diese große Spendenbereitschaft der Essener sehr dankbar, denn wir fühlen uns durch diese breite Unterstützung in unserer Kinderschutzarbeit bestätigt und für 2021 ermutigt", freut sich Spie. Allerdings könnten diese Spenden den Ausfall an anderer Stelle nicht kompensieren. Der Kinderschutzbund betreibt Angebote gegen Missbrauch, Lernförderung, Spielmobil und das Hebammenprojekt Schützende Hände. "Für diese so wichtigen Kinderschutzangebote benötigen wir jährlich rund 1,3 Millionen Euro an Spenden und Stiftungsgeldern.“

Spie beschreibt damit ein Problem, vor dem auch andere große Sozialträger stehen: Einerseits sichert ihr Bekanntheitsgrad ihnen regelmäßige Zuwendungen, andererseits haben sie hohe Fixkosten. So benötigt die Ehrenamt-Agentur Essen für ihre Arbeit jährlich etwa 400.000 Euro, wie Pressesprecher Hendrik Rathmann erklärt. Wie der Kinderschutzbund ist man dafür auf Großspenden angewiesen. Die Privatspenden, die 2020 konstant geblieben seien, "machen bei uns nur einen kleinen Teil aus". Firmen und Stiftungen hätten zum 15-jährigen Bestehen der Agentur gespendet und die neue Corona-Hilfe großzügig unterstützt. Ob das 2021 so bleibe, hänge naturgemäß von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Auch für die Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder sind hohe Spendeneinnahmen eine Existenzfrage: 50.000 Euro pro Monat benötigt sie. Die Elternhäuser, in denen Familien während der Krebserkrankung ihrer Kinder wohnen, sind durch die Zahlungen der Krankenkassen nicht im Ansatz zu finanzieren. Umso besorgter war man, weil die Spendeneinnahmen bis Oktober deutlich sanken. "Unser Stand bei der Mode Heim Handwerk, Tag der Offenen Tür, Schlagerfestival, Bücherflohmarkt - alles fiel aus", sagt Sprecherin Lara Krieger. Und wer seinen Geburtstag nicht feiere, könne auch niemanden um eine Spende statt eines Geschenks bitten.

In den traditionellen Spendenmonaten November/Dezember hätten dafür treue wie neue Spender für ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr gesorgt. Auch weil die Elterninitiative verstärkt Online-Plattformen wie "Betterplace" nutzte. Noch ist offen, ob damit der Rückgang in den Vormonaten ausgeglichen werden kann. "Wir sind erleichtert, aber noch nicht entspannt, zumal wir das Geld für 2021 benötigen." Lara Krieger will daher die deutlich hochgefahrenen Online-Aktivitäten fortsetzen: Wenn Präsenzaktionen ausfielen, müsse man die Spendenakquise über soziale Netzwerke ausweiten.

Spendenwerbung läuft nun verstärkt über Facebook & Co.

Ein Weg, den auch Freddy Fischer mit seiner Stiftung gegangen ist. "Ich sammele für drei Projekte, die sich in Corona-Zeiten bewährt oder sogar verbessert haben." Etwa für den Don-Bosco-Club in Borbeck, der vorübergehend schließen und seine Kinder- und Jugendarbeit neu aufstellen musste. Fischer, der via Facebook & Co. für den Club wirbt, schwärmt: "Das läuft riesig."

Dass Trommeln zum Geschäft gehört, wissen auch andere. So könnten große Hilfswerke über gezielte Kampagnen überregional für ihre Sache werben, sagt Bistumssprecher Ulrich Lota. Für sie wirke es sich daher nicht so fatal aus, wenn Gottesdienste ausfallen. "Für die einzelne Gemeinde ist es aber schon ein Problem, wenn die Kollekte wegbricht, die sie für sich selbst nutzen darf."

Allgemein bewege sich die Spendenbereitschaft auf Vorjahresniveau, sagt der Sprecher des Evangelischen Kirchenkreises Essen, Stefan Koppelmann. Doch fehlende Kollekten-Eingänge könnten durch die Online-Kollekte nur teilweise kompensiert werden. "Während des Lockdowns im Frühjahr haben fast drei Monate lang keine Gottesdienste stattgefunden, so dass die Möglichkeit, eine Kollekte zu geben, in diesem Zeitraum fast völlig entfiel." Zuletzt wurden auch noch Adventsbasare und Weihnachts-Gottesdienste abgesagt. Die Erlöse fehlten nun jenen sozialen Projekten der Gemeinden, "die nicht oder nicht auskömmlich durch Kirchensteuermittel finanziert werden". Selbst das bundesweit tätige evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt", für das zu Ostern und Weihnachten in sämtlichen Kirchen gesammelt werde, befürchte einen starken Rückgang an Kollekten-Mitteln und schließe Sparmaßnahmen nicht aus.

Für manchen Verein ist der Wegfall der Kollekten dramatisch

Spürbare Folgen könne der Ausfall für lokale Träger haben, deren Arbeit zu einem erheblichen Anteil aus Kollekten finanziert wird, wie etwa der Förderverein Essener Telefon-Seelsorge. "In diesem Jahr ist das Kollekten-Aufkommen dramatisch eingebrochen", sagt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Hirsch. Während die Telefon-Seelsorge 2019 aus verschiedenen Gemeinden zusammen mehr als 5.000 Euro Kollekten-Geld erhalten habe, seien es 2020 lediglich gut 830 Euro aus der „Evangelischen Emmaus Gemeinde“ gewesen. Auch bei den Einzelspenden sei der Rückgang deutlich: 4.500 Euro seien 2019 eingegangen, im Corona-Jahr habe sich die Summe halbiert. Umso dankbarer ist der Verein, dass die Freddy-Fischer-Stiftung zugesagt hat, die Arbeit weitere fünf Jahre lang zu unterstützen.

"Einen Einbruch wird es geben", fürchtet auch die Pro-Asyl-Vorsitzende Kathrin Richter. Da brauche sie nur beispielhaft auf eine einzelne Kirchengemeinde zu sehen, die im vorvergangenen Jahr fast 1200 Euro für Pro Asyl gesammelt habe. 2020 werde man wohl bei 200 Euro landen. Pro Asyl wirbt darum nun: "Sammeln Sie Spenden im Freundes- und Bekanntenkreis. Verbreiten Sie den Spendenaufruf in sozialen Netzwerken."

