Essen: Große Ratsmehrheit segnet höhere Gebühren für 2021 ab

Essen. Die „zweite Miete“ steigt spürbar an: Gegen die Stimmen mehrerer kleiner Parteien verabschiedete der Stadtrat jetzt die Gebührentarife für 2021.

Die Gebühren für Straßenreinigung und den Restmüll in der grauen Tonne, für Entwässerung und den Winterdienst werden im kommenden Jahr in Essen spürbar steigen. Der Rat der Stadt winkte am Mittwoch mit großer Mehrheit und ohne Debatte die soeben neu kalkulierten Tarife dieser sogenannten „zweiten Miete“ durch.

Gegenstimmen gab es nur von einigen kleineren Ratsfraktionen, darunter FDP und EBB, AfD, PARTEI und Tierschutzpartei. Für das Essener Bürger Bündnis gehört die „teils politisch unterstützte Verhinderung von Wohnbau-Maßnahmen“ zu den Kostentreibern an der Gebührenfront. Die Forderung, unzweifelhaft gestiegene Kosten durch Umschichtungen im Haushalt oder Effizienzsteigerungen bei städtischen Töchtern wie den Stadtwerken oder den Entsorgungsbetrieben aufzufangen, um damit die Gebühren stabil halten zu können, fand jedoch keine Mehrheit.

Stabil bleiben übrigens die über den Restmüll quersubventionierte Gebühr für die Bio-Abfälle in der braunen Tonne sowie die Grundsteuer A und B für Mieter und Wohneigentümer und die Gewerbesteuer.

