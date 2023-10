Essen: GPS-Tracker führt Polizei zu gestohlenen Rädern

Essen. Mit Hilfe eines Ortungssignals fanden Polizisten ein gestohlenes Pedelec und weitere mutmaßlich geklaute Räder. 26-Jährige steht unter Verdacht.

Ein GPS-Tracker hat die Ermittler der „EG Fahrrad“ auf die Spur einer mutmaßlichen Fahrraddiebin (26) in Essen-Kray gebracht. Nachdem Ende September ein Pedelec in der Innenstadt gestohlen worden war, führte die Ortung zu einem Transporter, der in einem Wohngebiet an der Fünfhandbank abgestellt war, berichtete die Polizei am Dienstag. Mehrere Zweiräder wurden sichergestellt.

Am 26. September war das Rad einer 34-Jährigen in der Essener Innenstadt gestohlen worden. Das Zweirad war mit einem GPS-Tracker eines Ortungsdienstes versehen. Das eingebaute Gerät übermittelt bei Bewegung eines gestohlenen Fahrrads umgehend ein Signal an den Dienstleister der dann die Polizei verständigt.

Das Bewegungssignal des Trackers ausgelöst

So wie am 1. Oktober als das Pedelec in einem Wohngebiet an der Fünfhandbank bewegt und anschließend geortet wurde. Vor Ort konnten die Beamten zunächst kein Fahrrad entdecken, wurden jedoch auf zwei abgestellte Transporter aufmerksam, in denen sie die Beute vermuteten. Um das Bewegungssignal des Trackers auszulösen, rüttelten die Polizisten an den Transportern und identifizierten so das Fahrzeug, in dem sich das Fahrrad mutmaßlich befand.

Die Beamten stellten den Transporter sicher. In dem Fahrzeug fanden sich nicht nur das Fahrrad geortete der 34-Jährigen, sondern auch ein weiteres Pedelec, zwei Mountainbikes und zwei E-Scooter. Da sie mutmaßlichen ebenfalls gestohlen worden waren, wurden sie ebenso beschlagnahmt.

Die Ermittlungen gegen 26 Jahre alte Essenerin als Halterin des Transporters laufen, so die Polizei Essen.

In Essen hat der Fahrradklau Hochkonjunktur, und die Diebe sind so dreist wie nie zuvor: Die Polizei rechnet bis zum Jahresende mit einer Verdreifachung der Delikte. Die Lage ist so dramatisch, dass die Behörde eine Ermittlungskommission gegründet hat, um der Entwicklung Einhalt gebieten und den Tätern auf die Spur kommen zu können.

Jeden Tag verschwinden in Essen zehn Drahtesel

Rein rechnerisch verschwinden in der Stadt jeden Tag zehn Drahtesel. Am Ende des vergangenen Jahres summierte sich die Schadenssumme bereits auf rund 1,8 Millionen Euro. Behält die Essener Polizei mit ihrer düsteren Prognose recht, dürfte am Ende 2023 unterm Strich eine Schadenssumme von über fünf Millionen Euro stehen.

Um es den Kriminellen es so schwer wie möglich zu machen, sollten Fahrräder mehrfach an fest verankerten Gegenständen gesichert werden. Das Abstellen in geschlossenen Räumen ist ein zusätzliches Hindernis. Nicht einsehbare Abstellorte sollten gemieden werden.

Ein am Rad befestigter versteckter GPS-Tracker sendet einen Alarm, wenn er eine Bewegung registriert, und kann die Ermittler wie im aktuellen Fall oder die Eigentümer im Falle eines Diebstahls zu dem Fahrrad führen. Die Drahtesel sollten codiert und registriert werden. Das verhindert zwar keinen Klau, erleichtert nach einer Sicherstellung allerdings die Zuordnung.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen