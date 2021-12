Essen: Golf-Fahrer fährt einfach weiter ohne Nummernschild

Ein Autofahrer in Essen ist zweimal am selben Tag in eine Polizei-Kontrolle gerauscht. Zunächst fuhr er seinen Golf mit gestohlenen Kennzeichen, später ganz ohne.

Ein Autofahrer (30) ist am Donnerstag, 16. Dezember, im Essener Westen zweimal am selben Tag in eine Polizeikontrolle geraten. Der Golf-Fahrer war bei der ersten Kontrolle mit gestohlenen Kennzeichen aus Ungarn unterwegs, beim zweiten Mal trug sein Auto gar keine Kennzeichen. Der Golf ist jetzt sichergestellt worden.

Es war am frühen Abend auf der Altendorfer Straße, Ecke Oberdorfstraße. Die Polizei kontrollierte den Mann aus Guinea in seinem grauen Golf – der Fahrer hatte zwar einen Führerschein, aber keinen Kfz-Schein. Der Mülheimer erklärte, er habe seinen Wagen noch nicht anmelden können. Ein kurzer Check ergab: Die Kennzeichen aus Ungarn, die an seinem Wagen waren, sind als gestohlen gemeldet.

Fluchtversuch nach der zweiten Kontrolle scheiterte hinter einer roten Ampel

Obwohl die Polizei ihm verboten hatte, weiterzufahren, tappte er dreieinhalb Stunden später wieder in die Falle: Da fiel der graue Golf – jetzt ohne Kennzeichen – einer Streifenwagenbesetzung in Frohnhausen auf. Zunächst machte der Golf-Fahrer Anstalten, anzuhalten – versuchte dann aber, zu flüchten. Er bretterte mit dem Golf über einen Bordstein, überfuhr eine rote Ampel und blieb dann stehen.

Jetzt ist der Wagen von der Polizei sichergestellt worden. Außerdem müsse überprüft werden, teilt die Polizei mit, ob der Mann, der offenbar Fahr-Anfänger ist, psychisch überhaupt dazu in der Lage ist, ein Auto zu fahren.

