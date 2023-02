Essen: Gesuchter Schläger mit Drogen in Unterhose erwischt

Essen. 24-Jähriger übergab Bundespolizisten bei einer Kontrolle im Essener Hauptbahnhof Drogen in einer Socke. Die trug er in der Unterhose bei sich.

Rund 50 Portionen Kokain in der Unterhose versteckt hatte ein 24-Jähriger, den Bundespolizisten am Sonntagmorgen im Essener Hauptbahnhof festgenommen haben. Wie die Behörde am Montag berichtete, wurde der Mann mit einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Das Amtsgericht Essen hatte vor einem Monat Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet. Ihm wird vorgeworfen, im August 2022 in Essen eine Frau mehrfach mit Fäusten geschlagen zu haben. Selbst als sie bereits am Boden lag, soll er sie weiter attackiert haben. Dem Hauptverhandlungstermin ist der Essener im Januar unentschuldigt ferngeblieben.

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt

Gegen 9 Uhr am Sonntag bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als ihnen der Mann am Südeingang auffiel. Kaum sah der die Beamten, ging er in eine andere Richtung. Am Zugang zum U-Bahnbereich kontrollierten die Einsatzkräfte den Verdächtigen und brachten ihn zur Wache.

Dort wollte er etwas unter seinem Schuh verstecken. Dabei handelte es sich um drei Kokain-Bobbels, so die Bundespolizei. Als der 24-Jährige durchsucht werden sollte, händigte er den Beamten eine Socke aus, die er in seiner Unterhose trug. Darin befanden sich die übrigen Drogen.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

