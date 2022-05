Essen – gesucht: Mercedesfahrer verursacht Unfall und flieht

Der Fahrer eines dunklen Mercedes soll in Essen-Frohnhausen einen Unfall verursacht haben. Er wird von der Polizei gesucht.

Der Vorgang spielte sich am Mittwochnachmittag, 4. Mai, an der Kreuzung Martin-Luther-/Kerckhoffstraße in Frohnhausen ab. Der dunkle Mercedes soll, vom Bahnhof Essen-West kommend, links auf die Kerckhoffstraße abgebogen sein und dabei der Fahrerin (67) eines grauen Peugeot 206 die Vorfahrt genommen haben.

Frau verhinderte Kollision durch Vollbremsung – doch zwei Autos fuhren auf

Die Frau machte eine Vollbremsung. Deshalb verhinderte sie eine Kollision mit dem Mercedes. Doch hinter ihr fuhren ein Opel Astra und ein VW Golf – beide Fahrzeuge fuhren auf den Peugeot auf. Der Astra-Fahrer (33) wurde leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer suchte das Weite.

Wer hat den Unfall beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen: 0201/8291065

