Essen: Gestohlener Autotransporter auf A 535 sichergestellt

Die Polizei stellte einen in Essen gestohlenen Autotransporter auf der A 535 sicher.

Essen. Dieb stahl einen Autotransporter voller Neuwagen in Katernberg. Der Fahrer wollte sich in einer Tankstelle versorgen. Fahndung war erfolgreich.

Ein dreister Fahrzeugdieb hat einen Autotransporter voller Neuwagen in Essen-Katernberg gestohlen - doch der Kriminelle kam nicht weit: Beamte der Autobahnpolizei konnten den Sattelzug wenig später auf der Bundesautobahn 535 am Sonnborner Kreuz aufspüren, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der 30-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen hatte den Lastwagen am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Zollvereinstraße abgestellt, um sich in einer nahe gelegenen Tankstelle zu versorgen. Wenige Minuten später war der Mercedes-Benz Actros samt Auflieger verschwunden, auf dem sich sechs neue hochwertige Fahrzeuge - vier Daimler, ein Audi und ein ein VW - befanden.

Der Sattelzug mit der hochwertigen Ladung wurde sichergestellt

Als die Polizei von dem Diebstahl erfuhr, löste die Essener Leitstelle eine städteübergreifende Fahndung aus. Am Abend konnten Düsseldorfer Beamte der Autobahnpolizei den gesuchten Sattelzug auf der BAB 535 aufspüren und an der Anschlussstelle Dornap in Fahrtrichtung Wuppertal anhalten.

Der Fahrer wurde an Ort und Stelle festgenommen und der Sattelzug mit seiner hochwertigen Ladung sichergestellt. Das Kriminalkommissariat 32 in Essen hat die Ermittlungen übernommen und stellt dem mutmaßlichen russischen Fahrzeugdieb im Polizeipräsidium Essen noch einige Fragen.