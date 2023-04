Essen: Geld und Zigarettenstangen gestohlen – Fotofahndung

Hauptbhanhof Essen: Dort hat ein Unbekannter Beute in einem Kiosk gemacht.

Essen. Ein Unbekannter hat im Hauptbahnhof Essen aus einem Kiosk Geld und Zigaretten entwendet. Mit einem Foto fahndet die Bundespolizei öffentlich.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei jetzt nach einem Mann, der Bargeld und Zigarettenstangen aus einem Kiosk im Hauptbahnhof Essen gestohlen haben soll.

Der Unbekannte war nach Angaben der Behörde bereits am 4. November, einem Freitag, in den Verkaufsraum am Bahnsteig zu Gleis 7 eingedrungen. Das Amtsgericht hat die Veröffentlichung des Fotos (siehe unten) nun angeordnet.

Kiosk im Hauptbahnhof Essen: Beute im Wert von insgesamt 800 Euro

Bei dem Vorfall soll der Mann 200 Euro in bar entwendet haben, die gestohlenen Zigaretten haben einen Wert von 600 Euro. Die Bundespolizei sucht ihn wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zum Tatzeitpunkt gegen 19.15 Uhr trug der Unbekannte mit grau-melierter Kurzhaarfrisur dunkle Kleidung. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter 0800/ 6 888 000 an die Bundespolizei zu wenden.

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Bundespolizei

