Essen: Gegenstand aus fahrendem Pkw geworfen – Mann verletzt

Essen. Ungewöhnlicher Fall von Körperverletzung in Altenessen: Ein Mann geht eine Straße entlang, plötzlich trifft ihn etwas aus einem fahrenden Auto.

Ein Mann (30) ist in der Nacht auf Sonntag (3. September) an der Wilhelm-Nieswandt-Allee in Altenessen am Auge verletzt worden. Unbekannte hatten aus einem fahrenden Auto heraus einen Gegenstand auf den Mann geworfen, der den Passanten im Gesicht trafen. Das Opfer musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Der Gegenstand traf den Mann im Gesicht, der Mann fiel um

Es war gegen 0.45 Uhr an der Ecke Wüllnerskamp, als der Mann, der zu Fuß unterwegs war, laute Stimmen aus dem Auto hörte, offenbar waren die Fenster heruntergekurbelt. Das Auto fuhr an dem Mann vorbei, der auf dem Bordstein entlang ging. Plötzlich traf den 30-Jährigen ein harter Gegenstand im Gesicht, er fiel zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Auto handelt es sich offenbar um einen dunklen Kleinwagen, mehrere Personen sollen darin gesessen haben. Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise unter 0201/829-0.

