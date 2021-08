Essen: Gefahr durch Reste von Zechenbahn-Brücke

Dieses Brücken-Widerlager in Essen-Stoppenberg ist baufällig und muss abgerissen werden.

Essen-Stoppenberg. Reste einer Zechenbahn-Brücke drohen in Essen auf den Gehweg zu fallen. Das Widerlager muss jetzt zeitnah abgerissen werden.

Früher war an der Kapitelwiese in Essen-Stoppenberg eine Zechenbahn-Brücke. Die Reste davon sind jetzt derart baufällig, dass sie kurzfristig abgerissen werden müssen.

Die RAG Montan Immobilien beginnt am Freitag, 6. August, mit dem Rückbau des so genannten Brückenwiderlagers. Dabei handelt es sich um ein Betonbauteil, das als Auflage für die frühere Zechenbahnbrücke genutzt wurde. Das Widerlager befindet sich auf der südlichen Seite der Straße Kapitelwiese kurz vor der Einmündung auf die Gelsenkirchener Straße, kurz vor der Hausnummer 11 schräg gegenüber der Kfz-Werkstatt.

Routine-Untersuchung deckte Mängel auf

Es hat nach Angaben von RAG-Pressesprecher Stephan Conrad keine Funktion mehr, da die eigentliche Brücke, über die eine Zechenbahn zum Standort Zollverein führte, schon vor Jahren zurückgebaut wurde. Bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung habe das beauftragte Ingenieurbüro gravierende Schäden an der Bausubstanz festgestellt, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann und Bauteile auf den Gehweg fallen könnten. Um das zu verhindern, wurde das Widerlager bereits mit einer Schutzplane versehen. Zur weiteren Gefahrenabwehr wird die RAG Montan Immobilien das Widerlager nun kurzfristig abreißen.

Dafür muss die Durchfahrt der Straße Kapitelwiese bis zum 24. August gesperrt werden - eine Ausnahme gilt für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei. Für alle anderen Fahrzeuge wird in dieser Zeit eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite der Baustelle wird während der Bauarbeiten frei bleiben. Für die Anlieger der Hausnummern 1 bis 12 von der Gelsenkirchener Straße aus möglich. Für die Anlieger der Hausnummern ab 31 beziehungsweise ab 14 ist die Anfahrt von der Straße Hugenkamp aus möglich.

Projektingenieur steht für Fragen zur Verfügung

Die Rückbauarbeiten laufen wochentags zwischen 7 und 18 Uhr. Stephan Conrad teilt mit, dass gegebenenfalls auch samstags zwischen 8 und 16 Uhr gearbeitet wird. Die RAG Montan Immobilien will die Arbeiten so steuern, dass die Anwohner so wenig wie möglich belastet werden. Kommt es trotzdem zu Beeinträchtigungen, steht seitens der RAG Montan Immobilien der verantwortliche Projektingenieur Ralf Hildebrandt, zur Verfügung: 378-2576, E-Mail: ralf.hildebrandt@rag-montan-immobilien.de

