Essen: Gedenken an „Unbedachte“ – Sterben ohne Angehörige

In der Marktkirche in der Innenstadt von Essen wird an die Unbedachten erinnert.

Essen. Wenn nach dem Tod eines Menschen kein Angehöriger ausfindig gemacht werden kann, erinnern Kirchen und Stadt Essen an diese „Unbedachten“.

Die Evangelische und die Katholische Kirche in Essen sowie die Stadtverwaltung laden erneut ein zu einem „Ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Unbedachten“. Gedacht wird diesmal der 27 Männer und Frauen, die zuletzt starben, ohne, dass sich Hinterbliebene um eine Trauerfeier kümmern.

Jeden Monat wird eine Gedenkveranstaltung für jene „Unbedachten“ organisiert, bei denen trotz intensiver Suche durch das Ordnungsamt keine Angehörigen ausfindig gemacht werden konnten. Sie werden von Amts wegen anonym bestattet. Das Gedenken an die Unbedachten gibt es in Essen seit dem Jahr 2008.

Namen werden in ein Gedenkbuch eingetragen

Das „Gedenken des Monats Januar“ findet statt am Dienstag, 8. März, 17 Uhr, Marktkirche (Porschekanzel), Essen Innenstadt. Die liturgische Leitung haben der Krankenhausseelsorger Michael Kampmann und Pfarrer i. R. Achim Gerhard-Kemper.

Der jüngste „Unbedachte“ wurde nur 54 Jahre alt, die älteste verstarb im Alter von 93 Jahren: Im Gottesdienst werden die Namen der Verstorbenen verlesen und in ein Gedenkbuch eingetragen, das in der Kirche ausliegt. Für jeden Namen wird in der Andacht eine Kerze entzündet. „Auf diese Weise wollen wir gemeinsam daran erinnern, dass die Würde eines Menschen nicht mit seinem Tod erlischt“, erklärt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Essen, die gemeinsam mit der Stadt Essen zu diesen Feiern einlädt. Die Gedenkgottesdienste wechseln jährlich zwischen dem Dom und der Marktkirche; 2022 finden sie in der Marktkirche statt. Es gilt die 3G-Regel plus Maskenpflicht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen