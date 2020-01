Essen: Geburtstagsfeier endet in einer Massenschlägerei

Essen. Zwei Verletzte im Krankenhaus, zwei Personen in Polizei-Gewahrsam – das ist die Bilanz einer Geburtstagsfeier in Essen-Stoppenberg.

Die private Geburtstagsfeier eines 19-Jährigen in einem Vereinsheim an der Straße Im Mühlenfeld in Stoppenberg ist in der Nacht zu Sonntag in eine Massenschlägerei eskaliert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen leicht verletzt, eine davon durch ein Messer. Zwei weitere wurden wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte in Gewahrsam genommen, nachdem ihnen Blutproben entnommen wurden.

Zwei Personen gerieten in Streit, 15 mischten mit

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, waren zunächst zwei junge Männer in einen Streit geraten, 15 weitere hätten dann mitgemischt. Woran sich der Streit entzündete, ist unklar.

Die Polizei war mit acht Einsatzfahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden die Beamten von Kräften einer Einsatzhundertschaft, die in der Nacht wegen Ermittlungen im Clan-Milieu im Einsatz war. Details dazu nannte die Polizei nicht. Ein Zusammenhang zur Schlägerei im Vereinsheim bestehe nicht.