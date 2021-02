Essen: Gas strömt aus beschädigter Leitung und brennt

Essen. An einer Baustelle der Stadtwerke in Essen-Bergerhausen strömt Gas aus einer beschädigten Leitung und brennt. Feuerwehr im Einsatz.

An der Kreuzung Elbestraße/Ecke Weserstraße in Essen-Bergerhausen tritt Gas aus einer defekten Gasleitung aus. „Es ist in Brand geraten“, berichtet Mike Filzen, Sprecher der Essener Feuerwehr, am Freitagmorgen.

Der Alarm erreichte die Leitstelle am Freitagmorgen um 8.40 Uhr.

Es handele sich um eine Baustelle der Stadtwerke Essen. Die Gasleitung sei offenbar bei Bauarbeiten beschädigt worden. Filzen: „Es handelt sich um eine relativ dünne Leitung mit wenig Druck, das Gas brennt vor sich hin.“ Feuerwehrleute sichern die Baustelle ab.

Experten der Stadtwerke seien zurzeit damit beschäftigt, das defekte Leck abzudichten. Im Abstand von jeweils 10 bis 15 Metern werde die Gasleitung mit Hilfe so genannter Kopflöcher im Asphalt freigelegt. Aufgeblasene Ballons sollen die Leitung dann abdichten und das Ausströmen des Gases stoppen.

Die Kreuzung ist für den Verkehr schon seit Beginn der Bauarbeiten gesperrt.

