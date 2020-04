Die Essener Feuerwehr musste eine brennende Gartenlaube an der Emscherstraße in Altenessen-Nord löschen.

Feuerwehr Essen: Gartenlaube in Altenessen-Nord geht in Flammen auf

Essen. Eine brennende Laube in einer Kleingartenanlage an der Emscherstraße brannte in voller Ausdehnung. Die Ursache ist unklar, die Kripo ermittelt.

Eine brennende Gartenlaube hat in der Nacht zum Donnerstag für einen Einsatz der Feuerwehr in Essen-Altenessen gesorgt.

Wie die Behörde berichtete, brannte um kurz vor 3 Uhr in der Kleingartenanlage "Barkhoffer Heide" an der Emscherstraße ein etwa vier mal sechs Meter großes gemauertes Gebäude in voller Ausdehnung.

Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf eine Gasflasche. Das Behältnis wurde sofort mit Löschwasser gekühlt und anschließend ins Freie gebracht. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten, an denen neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Katernberg beteiligt waren, übernahm die Polizei die Einsatzstelle. Die Brandursache ist unklar.