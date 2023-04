Essen: Ganoven lassen Beamer mitgehen – und fliegen auf

Essen. Aus einem Hotel nahe dem Essener Hauptbahnhof wird ein Beamer gestohlen. Wenig später wird er in einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten.

Einen guten kriminalistischen Instinkt hat ein Hotelmitarbeiter in Essen bewiesen: Nachdem ein Beamer gestohlen worden war, durchforstete er entsprechende Angebote auf einer Online-Plattform – und wurde fündig. Die Polizei nahm mutmaßliche Hehler fest.

Der Beamer-Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am 30. März. Das hochwertige Gerät sei aus einem Veranstaltungsraum eines Hotels auf der Straße „Am Handelshof“ gestohlen worden.

Hotelmitarbeiter zeigt kriminalistisches Gespür und durchforstet Online-Plattform

Am 19. April entdeckte ein Hotelmitarbeiter auf der Plattform ein Inserat, bei dem augenscheinlich der gestohlene Beamer zum Kauf angeboten wurde. Der Mitarbeiter habe einen Termin mit dem 31-jährigen Verkäufer arrangiert und die Polizei informiert.

Bei dem Termin in einer Wohnung an der Berliner Straße im Stadtteil Frohnhausen stellten die Beamten drei Männer im Alter von 23, 39 und 59 Jahren fest. Außerdem entdeckten die Polizisten in der Wohnung den Beamer, den sie zweifelsfrei als das gesuchte Gerät identifizierten.

Die Vier erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei. Der 39-Jährige muss sich zudem noch wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt.

