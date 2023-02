Essen: Gabenzaun erweitert Angebot für Bedürftige

Das Team vom Gabenzaun freut sich über einen Spende der evangelischen Gemeinde Jonakirche und der katholischen Gemeinde Sankt Kamillus in Essen.

Essen-Altenessen. Das Team vom Essener Gabenzaun versorgt Bedürftige in Krisenzeiten mit Lebensmitteln. Jetzt hat das Team ein neues Angebot geschaffen.

Das spendenfinanzierte Projekt Gabenzaun ist während des ersten Corona-Lockdowns im Jahr 2020 in Altenessen ins Leben gerufen worden. Bedürftige Menschen sollten so in der Krisenzeit mit Lebensmitteln und Kleidung unterstützt werden. Seit Anfang des Jahres betreiben die Ehrenamtlichen jetzt auch ein Café.

Essen: Unterstützung für das Gabenzauncafé

Inzwischen unterstützen pro Woche etwa zehn ehrenamtliche Helfer und Helferinnen das Projekt, die die Sach- und Lebensmittelspenden vor Ort verteilen. Weitere fünf bis sechs Helfer und Helferinnen sind im Café im Einsatz. Neben der Vorbereitung und Verteilung von Kuchen, Gebäck, Kaffee und Tee, haben die Ehrenamtlichen auch ein offenes Ohr für die Besucher vor Ort. Gabenzaun-Organisator Ulrich Hütte schätzt, dass im Durchschnitt pro Woche etwa 120 bis 140 Personen in das neue Café im Vorraum der Gemeindekirche Sankt Johann Baptist, Johanniskirchstraße 3, kommen. Geöffnet ist es samstags von 10 bis 13 Uhr, genau wieder Gabenzaun direkt nebenan.

Dort stellen sich nach Angaben von Ulrich Hütte jede Woche bis zu 300 Menschen in die Schlange stellen. Da die Nachfrage ungebrochen ist, freute sich das Team über den Besuch am vergangenen Wochenende: Mitglieder der evangelischen Gemeinde Jonakirche und der katholischen Gemeinde Sankt Kamillus hatten eine Spende in Höhe von 3600 Euro überreicht. Die Spende ist der Erlös eines gemeinsamen Adventsmarktes der beiden Gemeinden aus Heidhausen und Fischlaken. Petra Cruse, Gemeindereferentin Sankt Kamillus, betont, dass mit der Geldspende der ökumenische Gedanke unterstrichen werden solle, da das unterstützte Projekt, ebenso wie es der Adventsmarkt war, ökumenisch sei.

Spenden am Essener Gabenzaun immer willkommen

Wer ebenfalls für das Gabenzaunprojekt spenden möchte, kann das zu den Öffnungszeiten tun oder sich direkt bei Ulrich Hütte (0177 6323050) melden. Es werden haltbare Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel sowie Geldspenden angenommen. Zurzeit werden laut Hütte der Jahreszeit entsprechend vor allem Schuhe, warme Kleidung, Handschuhe und Schals benötigt. Spielzeug und Küchenzubehör, wie zum Beispiel Töpfe, werden nicht benötigt. Auch weitere ehrenamtlichen Unterstützer werden gesucht.

