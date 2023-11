Essen: Fußgänger (24) erfasst - Autofahrer flüchtet

Essen. Nach einem Unfall in Frillendorf sucht die Polizei Zeugen. Ein Passant ging zu Boden, ein Autofahrer umarmte ihn, flüchtete dann aber.

Ein 24-Jähriger ist in Essen-Frillendorf von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens machte sich aus dem Staub.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wollte der Essener am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr die Fahrbahn an der Kreuzung Hubertstraße/Am Schacht Hubert überqueren, als es zu der Kollision kam. Der Fahrer des Unfallwagens stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Passanten, der am Boden lag. Als der 24-Jährige sagte, es gehe ihm gut, umarmte ihn der Unbekannte, setzte sich in sein Auto und fuhr von dannen.

Nun sucht die Polizei den flüchtigen Unfallbeteiligten. Zeugen beschrieben ihn als etwa 55 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke und fuhr einen silbernen Pkw. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

