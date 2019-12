Essen. 49-Jähriger wurde bei einem Ladendiebstahl in der Innenstadt erwischt und festgenommen. Ein Gericht verurteilte ihn tags drauf auf Bewährung.

Essen: Für einen Ladendieb folgt die Strafe auf dem Fuße

Ein Ladendieb ist in der Essener Innenstadt auf frischer Tat ertappt und einen Tag später im Rahmen eines so genannten beschleunigten Verfahrens verurteilt worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte ein Ladendetektiv am Montagmittag in einem Kaufhaus an der Kettwiger Straße beobachtet, wie der 49-Jährige unter anderem Parfüm in seinen Rucksack steckte und das Kaufhaus verlassen wollte. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten fanden in seinem Rucksack weiteres Diebesgut aus einem anderen Kaufhaus.

Der Langfinger, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er tags drauf im beschleunigten Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.