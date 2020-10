Essen-Frohnhausen. Eine Institution in Essen-Frohnhausen verschwindet: Goldschmied Schöne sucht einen Nachfolger. Er geht in Rente, nach über 50 Jahren im Beruf.

„Total Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht in großen Lettern auf einem Plakat, das im Schaufenster hängt. „Alles muss raus“ – Armbanduhren, Ohrringe, Ketten, die ganzen Klunker, die in der Vitrine glitzern. Goldschmied Detlef Schöne gibt sein Geschäft auf – nach fast 40 Jahren in Frohnhausen. „Man merkt, dass viele Kunden traurig sind, dass wir aufhören“, erzählt Schöne. „Sie können es nicht glauben.“

Denn in dem Viertel ist die Goldschmiede eine Institution. Seit den 80er-Jahren, nach einem kurzen Abstecher nach Rüttenscheid, verkauft Detlef Schöne in Frohnhausen seinen Schmuck. Erst an der Mühlheimer Straße, seit 1991 an der Frohnhauser. Der Stadtteil sei ihm ans Herz gewachsen, berichtet Schöne. Er sei zwar in Hamburg geboren, aber bereits in jungen Jahren nach Frohnhausen gekommen und hier aufgewachsen.

„Ich habe einen Hang zur Feinmechanik. Schon als Kind habe ich gerne gebastelt, wollte selber gestalten und kreativ sein“, so Schöne. Seine Leidenschaft machte er zum Beruf und begann 1968 seine Lehre zum Goldschmied. „Wenn ich meine Ausbildung mitrechne, war ich 52 Jahre im selben Beruf. Mehr als ein halbes Jahrhundert.“ Sein Beruf sei all die Jahre sein Hobby gewesen gewesen, „sonst könnte man das nicht so lange machen“.

Essen-Frohnhausen: Goldschmied Schöne sucht Nachfolger

Doch nun werde er 68 Jahre alt, „da habe ich den Ruhestand verdient“, sagt der Frohnhauser. Am 31. Juli 2021 ende der Mietvertrag, schon vorher wolle man den Laden auflösen, „denn das geht nicht von heute auf morgen“. Einen würdigen Nachfolger, der in seine Fußstapfen tritt, sucht der Goldschmied noch. „Meine eigenen Kinder haben kein Interesse. Mein Sohn ist Arzt und meine Tochter MTA [Medizinisch-technische Assistentin, Anm. d. Red.].“

Das Geschäft sei gut in Frohnhausen angesiedelt, die Infrastruktur überzeuge, und doch sagt Detlef Schöne, sei es schwer einen Nachfolger zu finden. Er vermutet, es könnte für einige zu kostspielig sein, so ein großes Geschäft zu übernehmen.

Zudem sei der Beruf des Goldschmieds bei vielen jungen Menschen nicht mehr auf der Liste möglicher Traumberufe. „Jeder kennt den Handwerksberuf des Lackierers. Goldschmiede werden aber eher in die künstlerische Ecke geschoben. Unsere Zunft sucht dringend Gesellinnen und Gesellen“, verrät Schöne. Es sei ein Handwerk mit langer Tradition, aber „Techniken, die ich noch gelernt habe, beherrscht heute kaum noch jemand. Einzelanfertigungen und Unikatschmuck, den ich herstelle, das kann nicht jeder“.

Detlef Schöne freut sich auf Enkelkinder

Doch gerade wegen diese Arbeit kamen viele Kunden an die Frohnhauser Straße zu Detlef Schöne. Den Umgang und die Gespräche mit seinen Kunden werde er vermissen. „Man ist mit der Kundschaft gewachsen und alt geworden. Kinder, die früher dabei waren, sind jetzt erwachsen und haben selbst eine Familie gegründet.“

Doch er freue sich auf seine neu gewonnene Freizeit als Rentner. Seine Pläne: Die Enkelkinder, reisen, der Garten und die Miniatureisenbahn, „dafür hatte ich die letzten 20 Jahre keine Zeit“. Er werde wohl auch zuhause noch etwas weiter arbeiten und für seine Frau und sich „etwas schnitzen, wie man so sagt“. So ganz werden die Edelmetalle Detlef Schöne nicht los.

