Essen-Frintrop: Archäologische Überreste vor Schule entdeckt

Der Backsteinbrunnen wurde bei Bauarbeiten in Frintrop entdeckt.

Frintrop. Vor einer Essener Schule gab es einen archäologischen Fund: Ein Backsteinbrunnen aus dem 19. Jahrhundert. Es war zu gefährlich, ihn zu erhalten.

Es ist eine Seltenheit: Bei Bauarbeiten an der Altfriedschule an der Frintroper Straße sind archäologische Überreste gefunden worden. In etwa einem Meter Tiefe entdeckte Stadtarchäologe Detlef Hopp einen Backsteinbrunnen mit einem inneren Durchmesser von 90 Zentimetern und einem äußeren von etwa 1,30 Metern. „Der Brunnen war etwa sechs Meter tief und mit etwas Schlamm befüllt“, sagte Hopp. Deswegen könne man die tatsächliche Tiefe nicht mehr feststellen. Der obere Aufbau sei schon vor langer Zeit abgetragen worden.

„Entstanden ist der Brunnen so um 1840/50 herum“, erklärt Hopp weiter. Wahrscheinlich habe er einmal zur Schule gehört, die 1845 auf der Frintroper Höhe entstand. Der Brunnen wurde jetzt mit einer sandartigen Masse verfüllt. „Es bestand die Gefahr, dass jemand einsackt“, erläutert der Stadtarchäologe. Deswegen habe er nicht sichtbar erhalten werden können.

Archäologische Funde sind in Essen-Frintrop selten

Neben dem Brunnen wurden auf dem Gelände auch einige Ziegelfundamente freigelegt, bei denen es sich laut Hopp um weitere Überreste der im 19. und 20. Jahrhundert bestehenden katholischen Knaben- und Mädchen-Grundschule handelt. So waren dort ab 1875 eine Mädchen- und Jungenschule untergebracht. Ein Neubau der Mädchenschule wurde 1891 eröffnet.

Bereits 1845 entstand auf der Frintroper Höhe eine Schule (später Frintrop I und Altfriedschule). Dieses Gebäude diente seit 1875 als Mädchenschule, denn am Standort der heutigen Altfriedschule kam im gleichen Jahr die neue Jungenschule hinzu. Ein Neubau der Mädchenschule wurde schließlich 1891 eröffnet. Der heutige Schulbau der Altfriedschule wurde Ende Oktober 1960 eröffnet, nachdem die alte Schule 1943 bei alliierten Luftangriffen zerstört worden war.

In Frintrop werden im Vergleich zum Essener Süden nur selten archäologische Spuren entdeckt. Der Stadtteil sei eher ländlich geprägt, so Hopp. Ende August hatte er auf dem Gelände der LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule für hörgeschädigte Kinder in Bedingrade eine Kreuzlafette aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (jha)

